Kicillof le hizo un guiño a Máximo Kirchner y volvió a cuestionar a Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le hizo gestos al kirchnerismo y volvió a cuestionar a Javier Milei: “Le diría que celebre su Pacto el 4 de julio, que es una fecha más adecuada”, expresó.

En dos gestos que buscaron bajar la tensión, Kicillof resaltó la importancia de Néstor y Cristina Kirchner dentro del universo peronista y le agradeció, aunque sin mencionarlo directamente, al presidente del Partido Justicialista de la provincia, Máximo Kirchner, quien desde la primer fila retribuyó el gesto con un aplauso.

Durante un acto en San Vicente a 50 años de la muerte del expresidente Juan Domingo Perón, Kicillof ratificó su rechazo al encuentro que organiza el mandatario nacional con los mandatarios provinciales y le envió un mensaje: “El mismo Presidente que ataca al federalismo es el que volvió a lanzar en estos días una invitación al Pacto de Mayo, que ya dijimos: ni es un pacto porque requeriría un acuerdo entre las partes, ni es de mayo porque se le escapó el mes”, resaltó.

En el mismo sentido, aclaró que su “único pacto” es con el pueblo y con la patria y aseguró: “No los vamos a traicionar por una foto”. Además, señaló que solamente podría sentarse a dialogar cuando Milei “deje de agredir, devuelva a las provincias los recursos que les robó a sus pueblos y deje de poner al país en riesgo de romper relaciones con los principales socios comerciales”. “Cuando deje de ahogarnos financieramente y deje de despedir y achicar, recién ahí podríamos conversar lo que queremos para la Argentina. Mientras tanto damos nuestra posición en una palabra: peronismo”, insistió.

También, cuestionó los dichos de Presidente acerca de “destruir al Estado desde adentro”, y remarcó que si ese es su objetivo, “más que un chiste es la confesión de un crimen social”.

“El sueño de Milei es una Argentina sin Estado, lo que es una pesadilla para la enorme mayoría porque sería un país sin educación, sin salud, sin obra publica, sin desarrollo, ciencia y soberanía. Sin paz. Hoy en día en el mundo entero, ante la fragilidad geopolítica, la inestabilidad financiera y las guerras que se han desatado, todas las fuerzas políticas de cada país busca la forma de defender a su pueblo. Todas menos Milei”, aseguró y en el mismo sentido sentenció: “Es la hora de los nacionalistas, no de los vende patria”.

Por último, antes de finalizar su discurso, el mandatario bonaerense le envió un mensaje a Máximo Kirchner, quien estaba presente en el acto, sentado en primera fila. “Como gobernador de la provincia más grande del país y como principal oposición tenemos dos tareas: crear un escudo y una red para proteger los derechos que el presidente ataca, sustituyendo en todo lo que podamos a un gobierno nacional que abandona sus obligaciones, pero al mismo tiempo tenemos que construir una alternativa que en el futuro permita debatir y revertir la destrucción que está en curso y poner al país en el camino del desarrollo y la inclusión”, aseguró.

“Este proyecto de país está inspirado en las ideas y en el legado de Perón, y sus banderas están más presentes que nunca. La dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por las ganancias economías, la libertad solo es posible si hay igualdad de oportunidades, la vida no es un mercado y la patria no se vende”, concluyó Kicillof.

NB