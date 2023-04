Larreta negó una ruptura en JxC: “Nuestro enemigo es la inflación y el adversario político es el kirchnerismo”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio (JxC) “está más garantizada que nunca”, luego de que el ex mandatario Mauricio Macri y referentes de su espacio cuestionaron su decisión de realizar elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires. “Cumplo con el Código Electoral que es clarísimo”, respondió el precandidato a presidente.

"Entre la espada y la pared": de Europa a una reunión con el círculo íntimo, cómo definió Larreta su desafío final a Macri

Más

De acuerdo al alcalde porteño, “hay una diferencia de criterio por un tema particular y no lo minimizo para nada. Con Mauricio trabajo hace 23 años y hemos tenido diferencias, pero siempre trabajamos juntos. Pude pasar que en un tema haya una diferencia y seguramente antes hubo una situación similar, pero eso no pone en duda la confianza y el afecto que tenemos.

“Estamos cumpliendo con la ley. Tomé dos decisiones: que se vota con Boleta Única y el mismo día que la elección nacional para que los porteños no tengan que ir seis veces a votar”, argumentó Larreta al encabezar un acto de reconocimiento a miembros del Grupo Especializado de Rescate del Cuerpo de Bomberos.

En la misma línea, agregó: “No participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca. Siempre trabajo por la unidad, por eso nunca me van a escuchar criticando y cuestionando a otro miembro, si hay una diferencia la discutimos, pero esta es una decisión por la transparencia, por la forma de votar que considero yo y todos los miembros del PRO y de Juntos por el Cambio que es la mejor”.

Ante una consulta puntual sobre si esta decisión potencia al radicalismo y a su precandidato a jefe de Gobierno en la Ciudad, el senador nacional Martín Lousteau, Rodríguez Larreta insistió con que es algo que “favorece los porteños”.

“Con este sistema que implementamos en la Ciudad, hay igualdad de condiciones para todos los candidatos. El PRO está trabajando en la Ciudad para tener un solo candidato a jefe de Gobierno rumbo a las PASO”, puntualizó.

Sus dichos llegan luego de que Macri, la titular del PRO, Patricia Bullrich y la diputada María Eugenia Vidal expresaran su disconformidad en torno a las modificación en la elección que anunció el jefe de Gobierno de la Ciudad.

“Qué profunda desilusión”, había dicho Macri en redes sociales.

Con información de agencias.

IG