Ley ómnibus: cómo se vota un proyecto tan largo y por qué algunos artículos pueden no pasar

La ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, de Javier Milei, tiene puntos en común con la ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, de Alberto Fernández: las dos tienen nombres largos, fueron impulsadas al inicio de sendas gestiones de gobierno y tienen un voluminoso articulado. Por eso se llaman leyes ómnibus y su trámite de aprobación es complejo y pesado, además de conllevar difíciles negociaciones políticas.

La Libertad Avanza, el espacio del presidente Milei, no tiene los diputados ni los senadores suficientes para aprobar nada. Ni siquiera para abrir los recintos (quórum). Pero al parecer logrará avanzar gracias a acuerdos con la oposición dialoguista y aliada, y sin contar para nada con el kirchnerismo y el trotskismo, la oposición intransigente.

Debido a esta insuficiencia numérica y a la cantidad y heterogeneidad de sus contenidos (desde el otorgamiento de superpoderes al Presidente hasta fruslerías como el hecho de que los jueces deban usar toga en los juicios, como en Estados Unidos), el proyecto de ley Bases, como ya ha contado elDiarioAR, sufrirá importantes cambios con respecto a la redacción que llegó de la Casa Rosada el 27 de diciembre úlltimo.

El texto original establece, entre otras medidas, la emergencia económica hasta 2027, la privatización de empresas públicas, la reforma electoral, un blanqueo y un artículo específico que ratifica el DNU 70/2023 con el que Milei, sin pasar por el Congreso, ya dispuso el 20 de diciembre último otra gran cantidad de medidas (algunas de las cuales, como la reforma laboral, están suspendidas por la Justicia).

De esa redacción original quedarían afuera —por ejemplo— la elección de diputados nacionales por distrito único y el mencionado artículo que confirma el DNU, una picardía que se atribuye al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. También podría quitarse a YPF del anexo de empresas públicas sujetas a privatización.

Primero, los dictámenes; después, se levanta el telón

En los últimos cuatro días los diputados de La Libertad Avanza y funcionarios del gobierno de Milei vienen negociando un texto unificado con los espacios opositores dialoguistas, como la UCR y el variopinto bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Angel Pichetto.

Un principio de acuerdo político se confirmó el jueves por la noche. Por eso, para este martes, en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales —las encargadas de analizar el megaproyecto—, está previsto que se firmen los dictámenes, es decir los textos que se pondrán en consideración en la sesión, que podría realizarse el jueves.

Está descontado que habrá por lo menos dos dictámenes:

1) el del oficialismo y la oposición dialoguista (UCR y el bloque de Pichetto) y aliada (el PRO), por un lado,

2) y el del kirchnerismo y el trotskismo, de rechazo.

Si fueran dos dictámenes, probablemente este jueves, en el recinto —después de lo que se espera sea un larguísimo debate, con cientos de oradores— se votará primero el que más firmas haya conseguido (así lo establece el reglamento). Si fuera rechazado, caería el proyecto entero y se terminaría la sesión, porque como el segundo dictamen es de rechazo sería un sinsentido someterlo a votación. Sería un duro golpe para la joven gestión de Milei, cuya gobernabilidad, en tal caso, podría empezar tambalear.

En cambio, si el dictamen de consenso fuera aprobado en general, de inmediato se pasaría a la votación del articulado. Es la segunda función de una ópera en dos actos.

Sigue la función

Después de la votación en general, que suele venir acompañada de aplausos en el recinto de Diputados (donde sí está permitido aplaudir, a diferencia del Senado, donde está prohibido), se debe votar artículo por artículo aunque también pueden votarse artículos por segmentos (por ejemplo, del artículo 70 al 75, de una sola vez).

En esta segunda instancia, que se llama votación en particular, puede haber algunos temas/artículos de la ley ómnibus de Milei que no resulten aprobados, porque no reúnan los votos.

Por ejemplo, el artículo 451 del proyecto de la Casa Rosada, que deroga las PASO, debería reunir sí o sí al menos 129 votos afirmativos, es decir la mitad más uno de los miembros de la cámara, porque es materia electoral y la Constitución exige esa mayoría para asuntos de esa índole.

De modo que, llegado el momento de votar ese artículo, si esa mayoría especial no se reuniera, quedaría rechazado y se mantendrían las PASO. Inclusive, en ese caso no podría tratarse una iniciativa similar sino hasta el 2025, ya que el artículo 81 de la Constitución dice que “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.

Pero ese riesgo no atañe únicamente a los asuntos electorales: trascendió que algunos diputados dialoguistas firmarían el dictamen en disidencia parcial, por estar en desacuerdo con algunos otros puntos. Por ejemplo, el peronismo cordobés ya ha avisado que no convalidará ningún aumento en las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Gobernar es generar trabajo y es imposible generar trabajo sin empresas, ni producción. Les pido a todos nuestros legisladores en el Congreso que no voten ninguna retención porque eso implica exterminar nuestras economías regionales y perder muchas fuentes de empleo genuino. pic.twitter.com/1QtbZA4ojK — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) 18 de enero de 2024

Si en el recinto la ley Bases se aprueba en general, empezará una larga cadena de batallas en la que habrá que estar bien atentos, porque más de un artículo podría caerse por falta de votos.

Es decir que la ley ómnibus de Milei —cuya redacción se atribuye a Federico Sturzenegger, aún sin cargo en el gobierno— podría aprobarse en general, lo que significaría una victoria política del Presidente, pero en la votación en particular varios de sus planes podrían quedar en el camino por desavenencias con la oposición. Gajes de la política, la rosca y las instituciones democráticas.

JJD