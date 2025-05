Mauricio Macri apuntó a Santiago Caputo por el uso de fake news y denunció un “intento de fraude digital”

El líder del PRO, Mauricio Macri, acusó al asesor presidencial Santiago Caputo por la difusión de un video falso, y sostuvo que se trató de una “cosa de loquitos”. Para el expresidente, la maniobra fue “intento de fraude digital”.

Visiblemente indignado y rodeado por los principales referentes amarillos, Macri ofreció una conferencia de prensa en el Café Tortoni donde denunció una maniobra política que calificó como “la más vil y perversa” que le ha tocado ver en sus dos décadas de trayectoria política, en referencia a la difusión de un video falso en el que, en plena veda electoral, se simulaba su voz y su imagen anunciando que Silvia Lospennato –quien encabeza la lista del PRO para legisladores porteños– retiraba su candidatura para que no gane el kirchnerismo. Además pedía votar al candidato libertario, Manuel Adorni.

“No me vengan ahora que son unos twitteros ahí sueltos, cuando el hombre más poderoso de su gobierno, según el Presidente, Santiago Caputo, twittea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial”, dijo Macri y señaló también como autores de la maniobra al influencer libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan (seudónimo de Daniel Parisini) y al secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez.

“Esto que han hecho no les va a funcionar –siguió Macri– porque es una cosa de loquítos, y justamento lo que necesitamos para sacar al país adelante no es un grupo de loquítos. Necesitamos gente equilibrada”.

Ante la prensa, señaló: “Esto que han hecho no tiene precedentes. Comenzó por la mañana con videos que usaban imágenes de inundaciones de hace 15 años en la Ciudad de Buenos Aires, donde ni siquiera se habían hecho las obras que hoy permitieron que mucha gente no esté sufriendo como sí ocurre en muchas zonas del conurbano bonaerense”. Para el expresidente, se trató de “una operación burda, desinformativa, con la clara intención de dañar la voluntad de los votantes. No lo lograron, porque la verdad es mucho más poderosa”.

El exmandatario lamentó profundamente que no se respete la veda electoral. “Nunca vi semejante atropello a las reglas del juego. Hace 20 años que tengo relación con los vecinos de esta ciudad, y lo que se vio hoy es una muestra más de lo lejos que estamos de una cultura política de calidad y de respeto”, agregó.

En su mensaje también hizo un llamado a la ciudadanía a votar con alegría, a no dejarse vencer por la manipulación ni por el desánimo: “Hoy hay que votar con entusiasmo, defender nuestra ciudad, salir y caminar hasta las escuelas, y celebrar lo que somos: una comunidad fuerte, que quiere un cambio con equilibrio, con responsabilidad”.

Macri también expresó su solidaridad con los vecinos afectados por el temporal en la provincia de Buenos Aires y criticó la utilización política de la tragedia. “Mientras los bonaerenses la están pasando muy mal, algunos están más preocupados por manipular videos que por ayudar. No les va a funcionar”, afirmó.

Por último, adelantó que los próximos días deberían servir como un tiempo de reflexión para pensar “qué hacer en el futuro” y remarcó que las operaciones de este tipo sólo muestran “la desesperación de algunos sectores por impedir que el país avance”.

Jorge Macri llamó a identificar a todos quienes se hicieron eco del video falso

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, afirmó que aun es posible identificar a quienes se hicieron eco del video falso según el cual la candidata del PRO Silvia Lospennato se bajaba de la elección que se celebra este domingo.

“No quiero poner nombre de partidos porque a diferencia de ellos soy respetuoso de la veda. Los que todavía tienen ese video falso de Mauricio pueden ser identificados porque hay cuentas con nombre y apellido”, resaltó.

En una rueda de prensa, el funcionario aseguró: “Lo que veo es una intención clara. Es usar la imagen de Mauricio para que diga que Silvia no es candidata”.

“No me van a sacar una declaración que rompa la veda. Una cosa es una persona y otra, un partido. Estamos haciendo alusiones a personas”, insistió, en torno de un hecho que enturbia la jornada electoral porteña.

