Milei, el día después de su mega DNU: “Les aviso que hay más”

El día después del mega-DNU que Javier Milei firmó junto a sus ministros y que introdujo una fuerte desregulación de la economía, el propio Presidente adelantó que el Gobierno avanzará pronto con más medidas de fondo. “Les aviso que hay más”, dijo casi en tono de advertencia esta mañana en una entrevista radial luego de encabezar en la Casa Rosada una nueva reunión de gabinete.

Milei aseguró que el Gobierno “detectó cerca de 380 mil regulaciones que traban el funcionamiento de una sociedad libre”, según declaró en radio Rivadavia. Por eso convocará en las próximas horas a sesiones extraordinarias del Congreso, donde enviará una serie de leyes con una agresiva modificación del Estado para que se discuta durante el verano. También tiene a la firma nuevos decretos.

El DNU que Milei firmó ayer tiene carácter de ley, aunque debe pasar el filtro del Congreso en los próximos diez días hábiles: una comisión bicameral decidirá si lo avala o no. Las decisiones que se conocieron anoche por cadena nacional modifican el régimen laboral, facilitan las privatizaciones y suponen la derogación de numerosas leyes, entre ellas la de Alquileres.

La iniciativa oficial de las últimas horas plantea una reestructuración del Estado de magnitudes inéditas para un gobierno que lleva menos de dos semanas en el poder. La estrategia de hacerlo por DNU también es riesgosa, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza cuenta con escaso apoyo legislativo tanto en Diputados como en el Senado.

El mensaje presidencial generó anoche una rápida reacción en contra en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Hubo cacerolazos hasta en las inmediaciones del Congreso, que Milei cuestionó este jueves: “Puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo, abrazados del modelo que los empobrece, pero no es la mayoría de los Argentinos”, dijo el mandatario.

El primer balance oficial que atraviesa la Casa Rosada es que el Gobierno tomó la iniciativa política ante una dura herencia que dejó el Frente de Todos. Las protestas sorprendieron incluso a Federico Sturzenegger, asesor del jefe de Estado sin cargo oficial que fue uno de los cráneos del DNU: “Uno de mis ayudantes que vive por Caballito me escribió y me dijo ‘nunca vi a la gente protestar tanto cuando le dan más libertad’”, comentó por su lado en radio Mitre.

Sturzenegger trabajó codo a codo junto a Eduardo Rodríguez Chirillo, actual secretario de Energía, en el paquete de reformas. Ambos se mostraron detrás del mandatario durante su cadena nacional. En ese cuadro que se armó de la plana mayor del Gobierno no estuvieron la canciller Diana Mondino -de viaje en Europa-, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la vice, Victoria Villarruel, que estuvo toda la jornada de ayer en su despacho del Senado, supo elDiarioAR.

El mensaje se grabó al mediodía pero se transmitió adrede durante la noche, luego de que bajó la espuma en la calle por una manifestación de la Izquierda que tuvo un férreo control, al borde de la represión, de las fuerzas federales en las inmediaciones a la Casa Rosada.

Sturzenegger se sumó al plantel libertario en el mismo momento en que Patricia Bullrich confirmó su regreso como ministra de Seguridad. El ex presidente del Banco Central ya trabajaba en una ambiciosa “limpieza normativa” cuando la actual funcionaria era candidata presidencial de Juntos por el Cambio. “El 90% de la reforma de leyes ya lo estábamos trabajando nosotros”, se arrojaron en el bullrichisimo. “El Presidente sacó una cantidad de beneficios para la sociedad que le van a ayudar muchísimo en su vida cotidiana”, destacó la ministra esta mañana en la puerta de su domicilio antes de la reunión de Gabinete.

“Una cosa es hacer un paquete en favor de las empresas y otra cosa es en favor del mercado, esto incrementa el bienestar de las personas, de los argentinos” Javier Milei

En su intervención radial, Milei justificó algunas de las temerarias medidas que firmó por DNU sin pasar por el Congreso. En su lógica ultraliberal, aseguró que “la solución de mercado es en favor de la gente”. El argumento oficial es que su reforma deja abierta la “libre competencia”, lo que impactaría a futuro, según su mirada, en la baja de la inflación. “Una cosa es hacer un paquete en favor de las empresas y otra cosa es en favor del mercado, esto incrementa el bienestar de las personas, de los argentinos”, planteó. Y puso como ejemplo el tuit de Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre y uno de los hombres más ricos del país, que escribió en sus redes sociales: “Te mintieron durante 80 años, ayer te dijeron toda la verdad en 10 minutos”.

“A la clase media le digo que se va a beneficiar con la baja de la inflación, con la recuperación económica, que va a tener mejor nivel de vida, estamos sincerando el nivel económica”, dijo Milei, que retomó su consigna anti-casta que había dejado de lado en los últimos días a la luz de lo que fueron sus primeras medidas de megadevaluación del peso: “El modelo de la casta tiene consecuencia directa de déficit fiscal y eso lo tenés que desfinanciar, cuando aparecen los efectos no deseados generas normativas que intentan reparar sobre el efecto y no la causa”, planteó. Y completó: “Hay un conjunto de medidas antipáticas para la recomposición de la caja, pero históricamente todos los ajustes cayeron sobre el total de la población, y esta es la primera vez que el 60% cae sobre el Estado”.

El DNU de más de 300 artículos se atribuye derogar iniciativas como Aquileres, Abastecimiento, Góndolas y Compre Nacional, entre otras leyes. Propone una profunda reforma laboral y la desregulación de la salud. Además, plantea que la tierra podrá extranjerizarse y comercializarse por más que haya sufrido incendios.

“Del tema laboral se ataca el tema de las multas, que hace que un despido sea caro, que perjudique a las empresas y esa plata no se la queda el trabajador, se la quedan los abogados”, justificó el mandatario. “Lo que se apunta es con terminar con la industria del juicio, es lo que mas daña al mercado laboral, el problema no es pagar la indemnización, es pagar las multas. Esto favorece a trabajadores en términos de mayores trabajos y a los empleadores que por un despido no lleve a la quiebra”, agregó.

Milei también reafirmó su intención de “eliminar” el Banco Central, aunque no habló de la dolarización, quizás su latiguillo de campaña más polémico. “Soy partidario de terminar con el Banco Central pero antes lo tengo que sañar, es lo que estamos haciendo”, afirmó.

Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, logró Caputo, colocó unos 2 billones de pesos en Lede a baja tasa, la flamante deuda oficial para reemplazar a “la bola de Leliq”. Sobre el cepo al dólar, el Presidente adelantó: “No podemos abrir el cepo mientras no estén dadas las condiciones. El dólar libre dejó de ser delito, ahora podes pactar contratos en monedas extranjeras y tiene que ser cumplido en esa moneda”.

MC