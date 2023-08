Milei eligió como potencial ministro del Interior a un director del BID

Guillermo Francos, representante argentino en el Banco Mundial de Desarrollo (BID), fue anunciado este domingo como ministro del Interior en el caso de que el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, asuma la presidencia. Francos llegó al BID de la mano de Alberto Fernández. Renunciará el cargo y viajará a Buenos Aires para sumarse formalmente al equipo de Milei.

“Teniendo en cuenta el ofrecimiento que me formulara Javier Milei para integrar su equipo de trabajo en el caso de ser elegido Presidente de la Nación, habiendo decidido aceptarlo y ocupando actualmente el cargo de Director Ejecutivo por Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo al mismo tiempo el Decano de su Directorio, he tomado la decisión de alejarme en los próximos días de dicha función con el objeto de no afectar ninguna sensibilidad en un momento tan crucial de nuestra joven democracia”, señaló Francos en un comunicado.

Hace unos días, cuando su nombre empezó a sonar como posible ministro de Milei, Francos dijo a elDiarioAR que “aprecia” a Milei y que admira “lo que hizo en tan poco tiempo”. “Es un momento crucial para Argentina. Tengo una gran expectativa en su triunfo electoral”, agregó sin desmentir el rumor pero tampoco confirmando que, finalmente, será de la partida. Francos y Milei trabajaron juntos -y durante mucho años- cuando coincidieron en Corporación América, el holding de empresas de Eduardo Eurnekian.

Francos es abogado. En 1996 fundó con Domingo Cavallo el partido Acción por la República y logró una banca como diputado nacional un año después. Presidió el bloque de su partido hasta fines del año 2000 cuando renunció a la banca y a la política. En ese interín abrió un expediente en la Cámara Baja para investigar el caso conocido como IBM - Banco Nación, el mayor escándalo de corrupción de los años noventa en la Argentina, que involucró a los directivos de la entidad bancaria -enteramente estatal-, a funcionarios públicos del Gobierno del entonces presidente Carlos Menem y a la empresa IBM, cuya casa matriz está en los Estados Unidos.

Del Congreso al sector privado, sin escalas. En Corporación América ocupó distintas funciones, siempre directivas. Estuvo al frente de LAPA. Después volvió al sector público. Daniel Scioli, entonces gobernador bonaerense, lo designó Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En 2012, Francos volvió a Corporación América. Siete años después, en 2019, el presidente Alberto Fernández lo envió como delegado en representación de la Argentina al BID.

“Agradezco la oportunidad que se me brindara para defender los intereses de nuestro país, y de América Latina y el Caribe, en la Institución de Desarrollo más importante de la región. Estoy convencido de haber honrado esa confianza, como también lo estoy de aceptar trabajar en el equipo que lidera Javier Milei para construir una Argentina liberal como la concebía Alberdi: moderna, desarrollada, más justa y más digna”, cierra el comunicado de Francos.

