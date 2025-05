Con la mira en el PRO, Milei espera los resultados de la elección porteña como si fuera el candidato

A las 11:22 de la mañana, Javier Milei entró a la UTN de Medrano como si estuviera cumpliendo un trámite. Saludó, votó en la mesa 02208 y se retiró sin estridencias. Nada que ver con la postal de 2023, cuando la militancia lo escoltaba como a un profeta. Esta vez no hubo ruido de motosierra, ni demasiados coros de “la casta tiene miedo”. Apenas una calle repleta de cronistas, algunos curiosos y pocos militantes. “Es que el candidato es Manuel”, deslizó Santiago Oría, el “cineasta” de la Casa Rosada, ante los cronistas presentes. Y sin embargo, todas las cámaras apuntaban al Presidente.

Karina Milei, que no vota en la Ciudad, lo acompañó como de costumbre. También estaba Iñaki Gutiérrez, el renacido influencer caído en desgracia al poco tiempo de iniciado el Gobierno. A esa hora, el candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, todavía no había votado. Lo haría más tarde, en el Bajo Flores, en una escuela católica. Lo escoltaba su esposa, pero no el Presidente. Hasta última hora del sábado se evaluó que Milei lo acompañara para capitalizar la escena. Finalmente, se decidió lo contrario: que cada cual hiciera su parte, y que el reencuentro se diera por la tarde, en el búnker.

La elección es local, pero el clima es nacional. La campaña, corta y áspera, dejó heridas abiertas: el video falso hecho con inteligencia artificial que anunciaba el retiro de la candidatura de Silvia Lospennato detonó una denuncia penal del PRO y una respuesta frontal del Presidente. “Que dejen de llorar, son de cristal”, dijo Milei frente a los micrófonos de C5N, cuando salía de votar. “Está hecho un llorón”, añadió. El destinatario, sin eufemismos, era Mauricio Macri. La bronca por la denuncia de “fraude digital” se sumó a semanas de roces soterrados y terminó de dinamitar los puentes en el bastión amarillo.

Al momento de emitir su voto, Adorni trató de despegarse del escándalo. “Es repudiable que acusen a La Libertad Avanza”, dijo, sin demasiado énfasis, cuando le preguntaron por el video viralizado por cuentas vinculadas a la tropa libertaria. Entre ellas, la de Daniel Parisini, mejor conocido como el “Gordo Dan”, el mismo que entrevistó a Milei durante casi seis horas en su programa del canal streaming Carajo y se convirtió en el influencer de cabecera del oficialismo. Aunque su nombre aparece en las conversaciones internas, Adorni evitó mencionarlo. En una jornada atravesada por el malestar con el PRO, cada palabra podía sumar o restar.

Después de votar, Milei volvió a Olivos. Cerca de las 15.30 se trasladará al Libertador, el hotel del centro porteño que fue su trinchera durante la campaña 2023 y que hoy volverá a operar como centro de operaciones. Lo hará acompañado por su círculo más estrecho. En el piso 18, lo esperarán Karina y el resto de los arquitectos de su estrategia política. Adorni y los ministros estarán en el piso 21. La prensa —la poca que pudo ingresar debido a las trabas que puso la organización del evento, a cargo de La Libertad Avanza porteña— y el resto de la dirigencia, se ubicarán en el Salón Grand Bourg del primer piso.

En definitiva, todo replicado como hace dos años, con pequeños ajustes estéticos que Karina prefirió mantener bajo control. La idea de armar un escenario al estilo Donald Trump, con banderas colgantes, fue descartada: el modelo de noviembre de 2023 sigue siendo la matriz. El cierre de los comicios está previsto para las 18, y el Gobierno espera resultados rápidos gracias a la Boleta Única Electrónica. Para las 20, dicen en el oficialismo, podría haber un escenario claro.

Milei prepara un discurso, gane o no su candidato. En su entorno repiten que esta noche no se juega solo una elección porteña, sino la posibilidad de consolidar una nueva mayoría. Una victoria de Adorni —o incluso una buena elección— sería, según esa lógica, el empujón necesario para cerrar un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires (“Eso está muy avanzado, a pesar de que no quiera Macri”, espetó el Presidente este domingo) y, más adelante, para robustecer la apuesta de llevar a la ultraderecha al control del Congreso en 2025.

La Casa Rosada suspendió el viaje que Milei iba a realizar a Roma para asistir a la misa de asunción del papa León XIV, como se había anunciado la semana pasada. El mandatario prefirió quedarse en Buenos Aires y hacer base en la Ciudad. Un dato llamativo: esta vez, eligió la disputa doméstica con Macri antes que la postal internacional.

