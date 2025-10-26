Karina Milei: “No tenemos los números pero agradezco a todos los que fueron a votar”

26 octubre 2025 - 19:24 h

Karina Milei fue la primera voz oficial de La Libertad Avanza en salir a hablar. Lo hizo en las puertas del Hotel Libertador, donde se encuentra el búnker del partido.

La secretaria general de la Presidencia fue breve pero mostró un semblante positivo. Estuvo acompañada de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados,también sonriente.

“Fueron unos comicios muy tranquilos y en paz, estamos muy contentos porque La Libertad Avanza estuvo en los 24 distritos” comenzó. “Además por la BUP que no hubo quejas, por lo que es un triunfo para nosotros. No tenemos los números pero agradezco a todos los argentinos que se levantaron y fueron a votar”.

Karina Milei pidió a todos los fiscales partidarias que “se queden hasta último momento” en los establecimientos de votación para monitorear el cierre del escrutinio.