26 octubre 2025 - 20:25 h

El candidato a diputado de la alianza La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli afirmó hoy que los datos preliminares en el espacio indicaban que los libertarios estaban “descontando” en las elecciones legislativas la diferencia de 14 puntos con la que el peronismo se había impuesto en los comicios provinciales del 7 de septiembre.

“Nos llegan datos de que estamos descontando en Provincia”, dijo Santilli, en diálogo con TN, al hacer su ingreso al búnker de LLA en el Hotel Libertador.

Las elecciones legislativas mostraban una fuerte polarización entre el peronismo y LLA a nivel nacional, a pocas horas de que se conozcan los primeros resultados oficiales de los comicios. Tanto Fuerza Patria como LLA se repartían la mayoría de los distritos en el conteo preliminar de votos.