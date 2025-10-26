Ritondo: “Nos deja cómodos ganar a nivel nacional para avanzar en las reformas”

26 octubre 2025 - 20:29 h

El presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, señaló hoy: “Mi amigo Santilli hizo un gran esfuerzo en estos 18 días. Es una situación difícil, en un país que es difícil, con los kirchneristas moviendo todo lo que pudieron para que nos vaya peor. Hoy creo que los argentinos reaccionaron”.

Ritondo destacó el trabajo de Santilli tras el buen desempeño electoral de La Libertad Avanza: “Nos deja cómodos ganar a nivel nacional para avanzar en las reformas”.