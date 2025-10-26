Juan Grabois: “Vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación”

26 octubre 2025 - 20:48 h

El candidato a diputado de Fuerza Patria Juan Grabois afirmó esta noche que el peronismo “va a recuperar la patria de un gobierno de ocupación”, a pocos minutos de que se conozcan los resultados oficiales de las elecciones legislativas. Grabois se expresó en estos términos al hablar en el búnker de Fuerza Patria en la ciudad de La Plata.

Grabois señaló en la previa de conocerse los resultados: “El jefe de campaña es Trump, el ministro de Economía se llama Bessent”. Por eso, advirtió, Argentina está en “una situación muy mala” y “hay que tener coraje y entereza” ante un “resultado adverso”.

Grabois agregó que “el ministro de Economía se llama Bessent, estamos intervenidos por la JP Morgan. Lo que todos los argentinos, creo, tenemos que buscar es que a partir de mañana nos acerquemos a una Argentina más humana”.

“Sería incumplir el reglamento electoral hablar de números o resultados antes de que se cumpla el plazo”, dijo. “Tengo mucha esperanza en mi país, tengo mucha esperanza en que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación. El jefe de campaña de LLA se llama Donald Trump. Es una lucha desigual”.