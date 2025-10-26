Minuto a Minuto
— Elecciones legislativas 2025: La participación electoral fue del 66%, la más baja desde la vuelta de la democracia
Francos dijo que la participación fue del “67,85 por ciento”
26 octubre 2025 - 21:40 h
El ministro del Interior, Guillermo Francos, destacó esta noche que la participación en las elecciones legislativas fue del “67,85 por ciento” y que ya habia escrutadas el “90,05 por ciento” de las mesas.
Así lo consigna también la web oficial que, escrutado el 97,44%, señalaba que la participación había sido de 67,90%.