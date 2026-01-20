En su paso por Suiza, Javier Milei participará de la firma del Consejo de Paz que lidera Trump

El presidente Javier Milei agregó una nueva actividad a la agenda que mantendrá en Suiza, destino al que viajó para participar del Foro Económico de Davos, y aprovechará para asistir a la ceremonia que dará lugar a la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump.

El mandatario asistirá el próximo jueves a la formalización del Consejo de la Paz impulsado por su par republicano para bregar por la paz en la Franja de Gaza.

La delegación presidencial que lo acompaña está compuesta por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El vuelo partió a las 21 del lunes, con planes de aterrizar este martes a las 15:30, y su cronograma de actividades incluye un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro, a las 21 (hora local). Ostro es titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.

Para el miércoles 21 de enero, el mandatario tiene previsto un breve saludo para las 10.05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.

Algunos minutos más tarde, participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, donde compartirá un encuentro de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings. Se trata de una reunión que apuesta a fomentar nuevas alianzas y facilitar el diálogo entre las naciones.

A las 11.30, se reunirá con CEOs de bancos globales y a las 15.30, se verá con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro. Allí tomará la palabra luego de su par republicano, con quien se espera que se cruce, aunque no hay pedido formal de audiencia.

El jueves, en la previa a una serie de entrevistas programadas, iniciará la mañana a las 10.30 con la firma del acta fundacional de la instancia impulsada por Trump en Davos. Luego espera dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

A las 18 (14 en la Argentina), el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva, que cuenta con agenda propia, emprenderá el regreso al país. El aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6.

Con información de NA.

