eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Tras el caso de Jeremías Monzón

Patricia Bullrich presiona al Congreso para debatir la baja de la imputabilidad

  • La jefa del bloque libertario en el Senado volvió a reclamar el tratamiento de la reforma del régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad y endurecer las sanciones para menores que cometan delitos graves.

Patricia Bullrich presiona al Congreso.
Patricia Bullrich presiona al Congreso. NA

ElDiarioAR

0

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a alentar el inicio del debate parlamentario en torno a la reforma del régimen Penal Juvenil, que incluye una baja de la edad de imputabilidad.

A través de su cuenta en la red social X, la exministra de Seguridad sostuvo que “este año los espera a todos” para tratar la iniciativa en el Congreso.

“Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, planteó en términos dicotómicos.

“¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”, advirtió.

Para Bullrich, “el menor que delinque, las paga”, mientras que “el que asesina no vuelve a su casa como si nada”, “sin consecuencias” y con “vía libre para delinquir”.

Al respecto, la senadora libertaria dijo: “basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctimas”.

“Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”, remató.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats