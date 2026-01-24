Patricia Bullrich presiona al Congreso para debatir la baja de la imputabilidad

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a alentar el inicio del debate parlamentario en torno a la reforma del régimen Penal Juvenil, que incluye una baja de la edad de imputabilidad.

A través de su cuenta en la red social X, la exministra de Seguridad sostuvo que “este año los espera a todos” para tratar la iniciativa en el Congreso.

“Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, planteó en términos dicotómicos.

“¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”, advirtió.

Para Bullrich, “el menor que delinque, las paga”, mientras que “el que asesina no vuelve a su casa como si nada”, “sin consecuencias” y con “vía libre para delinquir”.

Al respecto, la senadora libertaria dijo: “basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctimas”.

“Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”, remató.

Con información de Noticias Argentinas

