Peter Lamelas: “Estamos convencidos de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, dijo que el acuerdo comercial anunciado este jueves es “histórico” y destacó la proximidad y acompañamiento entre ambos países.

“El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, afirmó Lamelas reafirmando el vínculo con el Gobierno de Javier Milei.

En un posteo en la red social X, señaló que “este acuerdo histórico mueve a nuestros países hacia el futuro. Nunca estuvimos tan decididos. Nunca estuvimos tan juntos”.

Estados Unidos y Argentina alcanzaron un Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión.

“Este acuerdo crea las condiciones para incrementar las inversiones de Estados Unidos en Argentina. Es una clara señal de que la Argentina está abierta a nuevas oportunidades comerciales y traza una trayectoria de crecimiento para ambos países”, señaló la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en un comunicado.

Con información de Noticias Argentinas

JIB