Sin presupuesto en agenda, Francos negocia los votos para extraordinarias con los gobernadores en alerta

La visita de Guillermo Francos al Senado no trajo el impacto que las provincias esperaban. Principalmente, por un detalle no menor: ninguno de los representantes de los gobernadores estuvo presente en la reunión que encabezó el jefe de Gabinete y que tuvo como anfitriona a la vice Victoria Villarruel. “Esta es la casa de las provincias, y acá interesa la opinión de los gobernadores respecto al presupuesto”, subrayó el radical fueguino Pablo Blanco al salir del encuentro, el único que se refirió abiertamente a la necesidad de escuchar la opinión de los mandatarios acerca de la “ley de leyes”.

El proyecto de Presupuesto 2025, excluido del temario de extraordinarias, sigue siendo un tema espinoso. “Sin hoja de ruta es muy difícil determinar prioridades”, se quejaron ante elDiarioAR desde una provincia del norte, cuyo gobierno se caracteriza por jugar en sintonía con Balcarce 50. Es que, mientras algunos sectores de la oposición, como el radicalismo representado por Rodrigo de Loredo, plantearon tratar el proyecto de Milei “a libro cerrado”, desde el Gobierno ya dan por cerrado el tema y pretenden dar vuelta la página.

En el marco de una caída de la coparticipación (un 10% menos en 2024) y un inédito ajuste en los giros discrecionales (76% abajo), los referentes locales esperaban que se plasmen en la letra del presupuesto las promesas de fondos para obra pública hechas el año pasado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos. Sin embargo, el 30 de diciembre pasado, la Casa Rosada lo prorrogó por segundo año consecutivo, una decisión que le otorga a Milei discrecionalidad en el manejo de las cuentas públicas.

Pero una decisión oficial, a modo de guiño, acaba de calmar las aguas de un conflicto que parecía ir en ascenso: la reducción temporal de las retenciones al campo. El anuncio de este jueves motivó un reconocimiento explícito por parte de los gobernadores que habían alzado la voz con mayor firmeza a favor de una medida ese sentido, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Apenas días atrás, ambos mandatarios, junto a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), esgrimieron duros reclamos por la situación del agro, en el marco de la Cumbre de la Región Centro realizada en Rosario.

El cordobés Llaryora, quien había advertido sobre un posible “colapso agropecuario”, fue uno de los primeros en valorar públicamente la medida. “Celebramos y agradecemos al Gobierno nacional la baja temporaria de las retenciones al campo. Esos recursos permitirán al sector enfrentar en mejores condiciones la difícil coyuntura que atraviesan”, afirmó en sus redes sociales, destacando además el “esfuerzo fiscal” que Córdoba llevó adelante con iniciativas como la eliminación de Ingresos Brutos para la producción y “el destino del 98% del Impuesto Inmobiliario Rural a infraestructura para el sector”.

En sintonía, Pullaro expresó: “Celebramos que el gobierno haya escuchado la palabra del interior productivo. La Argentina necesita cuidar a quienes generan trabajo y riqueza”. El gobernador santafesino también subrayó que la decisión constituye “un paso importante hacia el cambio de una matriz que nos llevó a la decadencia”.

En tanto, desde el Chaco, quien también se expresó en la red X fue el radical Leandro Zdero. “El anuncio de reducción de retenciones y su eliminación para las economías regionales constituye un gran alivio para el campo. Celebramos la decisión política de Javier Milei y Luis Caputo”, señaló.

El clima de alivio contrasta con las tensiones que dominaban la escena pocos días atrás. Durante la cumbre en Rosario, los gobernadores de la Región Centro habían denunciado la carga fiscal nacional como “asfixiante”, destacando que mientras las provincias aportan solo el 5% de los tributos al agro, mientras que Nación concentraría un 67%. También habían advertido sobre la crisis estructural que enfrenta el campo y la necesidad de eliminar las “malditas retenciones” como paso indispensable para su recuperación.

El impacto de la medida no solo recae en los números, sino también en el tono de la relación entre Nación y provincias. Aunque los mandatarios insisten en que la baja debe ser el primer paso hacia una eliminación definitiva de las retenciones, el reconocimiento de que “se escucharon los reclamos” marca un punto de inflexión en el diálogo político.

Así y todo, el ministro de Economía, Luis Caputo, encargado de realizar el anuncio, no se guardó nada y reiteró que la ortodoxia fiscal no es negociable al llamar a provincias y municipios a “sumarse al esfuerzo”. “Todavía no hemos visto una provincia reducir Ingresos Brutos, el peor impuesto que una economía puede tener”, había lanzado “Toto” días atrás en un posteo en su cuenta de X.

Panorama complejo

Con calendario ya definido, la estrategia oficialista apunta a mantener la presión. Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto se reunirán los días 4 y 5 de febrero, para preparar el terreno de cara a la sesión del 6, en la que se debatirá la eliminación de las PASO. Para el 11 de febrero, la agenda incluye otros proyectos donde se prevé mayor consenso, como Juicio en Ausencia, Reforma del Código Procesal Penal y Ficha Limpia. También se espera avanzar con la ley antimafias, que ya cuenta con dictamen favorable de Diputados.

El punto más caliente del temario es la reforma electoral. Aunque Milei y su entorno insisten en enterrarlas, los gobernadores y sus aliados no terminan de ponerse de acuerdo. Algunos, como Claudio Poggi en San Luis, ya las dieron de baja en sus distritos y aplauden la movida, mientras otros prefieren un término medio: suspenderlas este año, pero mantenerlas en el futuro. Es el caso de provincias como Salta y Chaco. En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó un proyecto en la Legislatura para implementar una medida similar en la ciudad de Buenos Aires.

“Comparto la derogación de las PASO nacionales (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias)”, escribió Poggi en su cuenta de X, convirtiéndose en el primer gobernador en expresarse abiertamente a favor de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Sin embargo, para concretarla, se requiere una mayoría agravada de 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

En la Cámara baja, el oficialismo cuenta con los 39 diputados de La Libertad Avanza y podría sumar 37 del PRO y 20 de la UCR. Pero no existe consenso en esos dos bloques acerca de lo que se debe hacer. Al igual que los gobernadores, la bancada amarilla también está dividida: algunos impulsan suspender las PASO este año, mientras otros apoyan la derogación definitiva. “Vamos a pensar lo que es lo mejor para el país”, dijo Cristian Ritondo este martes en el Patio de las Palmeras, tras salir de reunirse con Francos.

Una posición distinta sostiene la UCR, que propone una modificación de la ley para hacerlas “menos onerosas y más sencillas”. “Hay una plata que tiene que disponer el Estado para el financiamiento de las PASO que se puede disminuir, algo que ya sucedió con la boleta única”, explicó De Loredo ante elDiarioAR luego del encuentro en Casa Rosada. En ese sentido, consultado por si el oficialismo tiene hoy los votos para lograr su cometido de eliminar las PASO, el dirigente radical respondió: “Entiendo que el Gobierno está conversando con el peronismo y no conozco yo cuál es la postura del peronismo al respecto”.

En este contexto, el bloque Innovación Federal, donde conviven diputados que responden al oficialismo de Salta y Misiones, emerge como un actor clave. Junto con Encuentro Federal, que lidera Miguel Pichetto, estas bancadas aportan 24 diputados que podrían ser decisivos para el Gobierno. En el Senado, sin ir más lejos, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut serían la llave para la aprobación de otro proyecto impulsado por el oficialismo: Ficha Limpia. El desenlace de esta cruzada veraniega definirá no solo el destino de las PASO, sino también el alcance de la influencia de los líderes provinciales en el modelo de poder que propone Milei.

PL/JJD