Las reacciones del Gobierno tras el acuerdo con Estados Unidos: del “Argentina será enorme” al “privilegio y honor”

El canciller Pablo Quirno calificó este jueves como un “privilegio y un honor” el anuncio del nuevo acuerdo marco de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, al destacar que la iniciativa permitirá “aumentar las inversiones en el país y reducir tarifas” para sectores industriales clave.

El funcionario sostuvo que el entendimiento abre una etapa de mayor integración económica con Washington y que generará condiciones favorables para el crecimiento del comercio bilateral.

“Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión. El acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves”, expresó Quirno a través de sus redes sociales. El canciller agradeció el trabajo de los equipos de la Cancillería, el Ministerio de Economía y la cartera de Desregulación, además de reconocer el “constante apoyo” del presidente Javier Milei durante las negociaciones.

El anuncio del entendimiento fue realizado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y Javier Milei, quienes presentaron el Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos. El objetivo central es fortalecer la relación económica bilateral, fomentar la apertura de mercados y avanzar en áreas estratégicas para ambos países.

Bullrich lo celebró en sus redes: “Argentina será enorme”

La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también celebró el anuncio y aseguró que el país tendrá un fuerte impulso a partir del acuerdo. “Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es increíble. Argentina será enorme. Tremendo, Pablo Quirno”, expresó en sus redes sociales al resaltar el rol del canciller.

Así lo celebró Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consideró que el acuerdo comercial representa “menos aranceles, más mercado y más libertad”, en respaldo al nuevo marco bilateral difundido por la Casa Blanca.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, también celebró el acuerdo comercial y sostuvo que es “otro gran paso” para el desarrollo del país.

“La Libertad Avanza. Otro gran paso para acelerar y consolidar el desarrollo de la Argentina. Notable acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Argentina progresa”, señaló el segundo de Luis Caputo en sus redes.

Daza se convirtió en el primer miembro del equipo económico en hacerse eco sobre el el acuerdo entablado entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei.

