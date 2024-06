Reunión clave de senadoras peronistas en Salta para anticipar el rechazo a la Ley Bases

En la previa del tratamiento en el Senado de la Nación de la Ley Bases del oficialismo, que ya tuvo media sanción en Diputados, Salta fue el escenario de un encuentro de senadoras nacionales peronistas que podría dar pistas sobre cómo votara cada miembro de la Cámara Alta. Sobre todo, por la presencia de la tucumana Sandra Mendoza. El poroteo es seguido de cerca, tanto desde la Casa Rosada como desde la oposición, debido a que cada voluntad será clave para la definición de un proyecto que ya fracasó en enero y frente a un Congreso que hasta el momento le fue esquivo al presidente Javier Milei.

La actividad fue organizada por la Comisión de la Mujer del Partido Justicialista salteño y se realizó el pasado viernes en uno de salones de Parque Norte, en Cerrillos, en la zona oeste de la capital norteña. Bajo la convocatoria Encuentro Multipartidario “La Realidad de la Política Argentina”, participaron las senadoras nacionales Carolina Moisés, de Jujuy; Florencia López, de La Rioja; Lucía Corpacci, de Catamarca; Sandra Mendoza, de Tucumán y la salteña Nora Giménez. También estuvieron las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz, de Buenos Aires; María Graciela Parola, de Formosa, y Soledad Troyano, de la comisión organizadora, quien les dio la bienvenida y agradeció la presencia de las parlamentarias.

Todas tomaron la palabra y los tres ejes sobre los que hablaron fueron la oposición al proyecto de Ley Bases, el todavía vigente mega DNU 70/23 –que fue rechazado por el Senado de la Nación– y la pérdida de derechos, sobre todo, de las mujeres desde que asumió el presidente Milei. “Desde el peronismo no estamos dispuestos a entregarle al presidente Milei una ley que le permita seguir destruyendo la vida de los jubilados, los trabajadores públicos y privados y de las Pymes”, sostuvo la senadora Giménez a elDiarioAR. “Se trata de una ley mala para los argentinos que consagra el empobrecimiento de los más pobres, el enriquecimiento de los más ricos, la destrucción del empleo, el saqueo de nuestros recursos naturales y por eso le vamos a decir no a la Ley Bases”, dijo. Y agregó: “Estos encuentros son importantes porque desde el interior, desde las regiones, nos estamos organizando para que los debates como este no se centren en la Capital Federal y construyamos así un país más federal”.

Llamó la atención la presencia de la senadora tucumana Mendoza, quien hasta el momento jugó en la Cámara Alta de igual modo que su compañero de bancada, el exgobernador tucumano Juan Manzur. Se descarta que el exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación vote en contra del proyecto de Balcarce 50, en virtud de su intención de ser uno de los rearmadores del Partido Justicialista en diáspora, por lo que debe mantenerse adentro del bloque de Unión por la Patria (UxP). En el caso de Mendoza, en estos últimos días el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo informó que mantiene diálogo con ella. Su esposo es el legislador José Orellana y su cuñado, Enrique Orellana, es intendente de Famaillá, y ambos se han movido desde sus funciones en consonancia con la Casa de Gobierno tucumana.

Se sabe que el gobernador Jaldo armó su propio espacio en la Cámara de Diputados, el Bloque Independencia, que está integrado por los diputados tucumanos Agustín Fernández, Gladys del Valle Medina (esposa del ministro del Interior de la provincia, Darío Monteros) y Elia Fernández de Mansilla (esposa del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla), que rompieron en enero con UxP. Desde entonces, en consonancia con el acercamiento del jefe provincial con la Casa Rosada, votaron siempre en nado sincronizado con el Poder Ejecutivo Nacional. La asistencia de Mendoza a la cumbre en Salta sería un mensaje para quienes dudan de cómo votará. De todos modos, hace unos días se mostró en su cuenta de Instagram junto a Manzur y a José Mayans, presidente del bloque.

En las últimas horas y en una improvisada conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el gobernador Jaldo admitió, en la previa del tratamiento de la Ley Bases, que no tiene contacto con Manzur pero sí con Mendoza. “Estoy teniendo un diálogo con ella, la senadora está respetando la posición del bloque de Unión por la Patria”. Para que no quedaran dudas, desde Salta, la senadora tucumana se mostró en contra de la Ley Bases y se refirió al mega DNU70/23. “Hoy está la pelota en manos de los compañeros diputados nacionales; mientras esta Cámara no lo trate, el Presidente se vale de él para hacer lo que quiere”, definió. Así, de sus tres senadores, Tucumán solo le garantizaría un voto en el Senado al proyecto oficialista, se trata de la senadora Beatriz Ávila, esposa del exintendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. Luego del enfrentamiento con Jaldo en las urnas, ambos tendieron puentes, se mostraron juntos en la Casa de Gobierno y los legisladores provinciales alfaristas juegan en la Legislatura tucumana junto con el bloque del peronismo.

“Que nadie mire para otro lado”

En el caso de la catamarqueña Corpacci, se refirió a los puntos principales de la Ley Bases y sostuvo: “Tratan de instalar que si no se aprueba la ley, no le dan herramientas al Estado, pero el Ejecutivo tiene el DNU 70/23 vigente”, definió. Hizo hincapié en la sangría de trabajadores estatales, de distintos organismos nacionales, en la pérdida de derechos laborales, de aprobarse la ley, y advirtió: “Que nadie mire para otro lado, porque le va a tocar”. Otro aspecto que abordó la senador por Catamarca fue la modificación que se pretende en la Ley de Hidrocarburos (17.319). “Siempre existieron regímenes de promoción pero se obligaba a las empresas a garantizar la provisión en el país. En cambio, la Ley Bases las libera de esta obligación. Si no se ve que eso es vender la patria, estamos en un problema”, expresó.

La senadora riojana López sintetizó su posición en contra del proyecto oficial al sostener: “La Ley Bases es profundamente antifederal, perjudica a las provincias y más a las del norte argentino”. “Es profundamente injusta para las provincias, ya nos sacaron la educación, la salud, la obra pública, ahora vienen por el litio y el gas”, cerró. Su par jujeña Carolina Moisés adhirió y señaló: “No podemos darle al presidente Milei las herramientas para destruir, es cierto que tiene una legitimidad de origen, pero esa legitimidad no es de procedimiento para hacer cualquier cosa”.

