Salida salomónica en JxC: evitar el default, pero que el acuerdo con el FMI excluya una suba de impuestos

La coalición opositora exploró un punto medio para evitar las fricciones internas. Rechazó la opción del default, pero condicionó su apoyo al acuerdo con el FMI. ¿Qué requisito puso antes de conocer el arreglo en detalle? Que el proyecto no habilite la suba de impuestos. Especialmente, ante un Fondo Monetario Internacional que exige que se cumplan las metas fiscales por cualquier vía, incluida la del el aumento en la recaudación impositiva.

Los jefes de Juntos por el Cambio además acordaron no adelantarse y esperar a que el Gobierno mande el texto al Congreso. Fue una forma de dilatar las diferencias que existen dentro del frente. Para disimular esos choques, la negociación con el FMI ocupó apenas media hora del encuentro realizado en un salón de eventos en Olivos. La cita completa duró más de cinco horas.

El resto del tiempo lo ocuparon en instaurar, o intentarlo al menos, un manual de convivencia para resolver en paz los choques de ambiciones internas. El objetivo de los cambiemitas es institucionalizar la alianza. En adelante se organizarán nuevas mesas de conducción en JxC. La mueblería cambiemita incluirá instancias de encuentros federales, provinciales, de coordinación legislativa y programática, con los representantes de las fundaciones asociadas al PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

Existe una meta no explicitada en ese anuncio: la de poner una suerte de bozal ante las afirmaciones hechas individualmente, pero en nombre de la coalición opositora. Los diputados de la Coalición Cívica y el gobernador Gerardo Morales imaginaron una persona específica en relación a esa iniciativa. ¿Quién? La presidenta del macrismo Patricia Bullrich.

En el cara a cara de este jueves, Morales volvió a tensar el diálogo con La Piba. El jefe de la UCR le recordó nuevamente a Bullrich que no es “la dueña” de Juntos. Morales acusa a la exministra de operar en los medios su agenda personalísima, como si se tratara de la del frente opositor.

Desde las 13, en Olivos estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, el gobernador radical Gerardo Morales, el líbero Miguel Ángel Pichetto, más los referentes parlamentarios y la conducción de la Coalición Cívica. Mauricio Macri puso en pausa sus vacaciones para asistir. El expresidente hacía base desde diciembre en el country Cumelén, en Villa La Angostura.

Pasadas las 18 de la tarde, los voceros de la reunión fueron los cuatro presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich (PRO), Miguel Pichetto (Peronismo Republicano), Gerardo Morales (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC).

"Hemos ratificado que vemos como positivo el principio de entendimiento que el Gobierno ha iniciado con el Fondo Monetario. Sostenemos el no al default. La Argentina tiene que honrar las deudas", afirmó Pichetto.

El exsenador peronista agregó: "El tema se trata en el Congreso, en donde hay una definición muy clara de Juntos por el Cambio de no avalar el aumento de impuestos. Queremos calificar como gran irresponsabilidad de parte del oficialismo de no presentar la unidad frente a un tema de esta importancia".

Patricia Bullrich remarcó: "Nosotros creemos que hubo una demora que no se entiende. Pensamos que lo tienen que firmar lo antes posible, que si no se genera incertidumbre. Nosotros no vamos nunca a empujar a la Argentina al default".

Si bien ya había adelantado su mirada en favor del acuerdo, Morales esta vez fue más moderado. "En el Congreso aún falta debatir. Cuando llegue la carta de intención, la letra fina, veremos la estrategia parlamentaria dentro del Congreso", opinó el jujeño.

Sobre el encuentro, Ferraro señaló: "La importancia de la unidad, la coherencia y lo significativo de este año 2022 que es consolidar nuestros bloques parlamentarios pero a su vez también ponernos a trabajar seriamente en el acuerdo y la coherencia programática para ofrecerles a los argentinos una alternativa en el 2023".

"Hemos dado un paso institucional histórico en lo que fue Cambiemos y Juntos por el Cambio. Además de consolidar la Mesa Nacional hemos creado una mesa federal que será compuesta por todos los partidos políticos que están en el parlamento nacional en el bloque de JxC. Va a ser muy representativa de todos los sectores que conforman JxC, sobre todo, en el interior de nuestro país. Va a ser convocada en 15 días", agregó Bullrich.

La multiplicación de grupos y embajadores cambiemitas es un intento por armonizar el caos en el que, por momentos, convive la familia opositora. Esa institucionalización reemplaza lo que en JxC no se consigue: un liderazgo ordenador, respetado por todos los actores. El elegido no debería contar con una agenda de intereses propios rumbo al 2023. Pero en Juntos no abundan los leones completamente herbívoros.

Tanto macristas, como radicales y lilitos se sienten con capacidades para liderar. Los halcones, las palomas y los que oscilan se consideran responsables de un triunfo electoral que, ocurrido hace menos de dos meses, se desdibujó rápidamente. Ni siquiera Horacio Rodríguez Larreta logró plantarse como el gran ganador. La legislativa de medio término tampoco sirvió para zanjar la disputa que se abrió cuando Macri perdió el poder.

