Un senador del Frente de Todos dio positivo de Covid y por minutos puso en jaque el quórum en el Senado para sancionar Bienes Personales

El senador nacional por el Frente de Todos por Catamarca, Guillermo Andrada, confirmó este miércoles, a minutos de comenzar la sesión, que el testeo en el Congreso le dio positivo de coronavirus y así complicó los planes del oficialismo que se aprestaba a sancionar el proyecto de Bienes Personales con el respaldo de dos aliados claves.

Tras idas y vueltas entre el oficialismo y la oposición, Bienes Personales se vota en el Senado

Saber más

“Quiero informar que encontrándome asintomático, en testeo realizado en Senado de la Nación previo a la sesión de hoy di positivo de COVID-19. Al anoticiarme del resultado, procedí a cumplir el aislamiento previsto por autoridades sanitarias y comunicar a mis contactos estrechos”, anunció el legislador en su cuenta de Twitter.

La ausencia de Andrada dejó al Frente de Todos con dudas para ver si llegaba al número necesario para alcanzar el quórum. A las 15.40, con los senadores en el recinto, la cantidad dio 37 presentes y 35 ausentes, por lo que el oficialismo consiguió el quórum para sesionar. La riojana María Clara del Valle Vega, que ingresó a la Cámara por Juntos por el Cambio pero ahora integra el monobloque Fuerza Cívica Riojana, fue clave para llegar a los 37 necesarios. Luego se sumó la senadora cordobesa Alejandra Vigo, que responde al gobernador Juan Schiaretti.

A pesar del pedido del senador mendocino Alfredo Cornejo para anular la sesión ya que se habían superado los 30 minutos que marcaba el reglamento, los legisladores presentes en el recinto votaron por unanimidad continuar con el debate. El legislador de Juntos se retiró del recinto y enfrentó a los micrófonos: "Alcanzaron el quorum recién al minuto 40. Está debidamente probado que a los 30 minutos no habían obtenido el quórum. No contentos con eso, ahora los integrantes del Frente de Todos están modificando el reglamento, con lo cual admiten que no cumplían el reglamento ni el artículo 15 y lo están modificando con un procedimiento que tampoco es el correcto porque se requieren dos tercios de los votos, no de los presentes, sino de la totalidad de la cámara. Por lo cual, esta sesión es literalmente nula", sentenció.

Quiero informar que encontrándome asintomático, en testeo realizado en Senado de la Nación previo a la sesión de hoy di positivo de COVID-19. Al anoticiarme del resultado, procedí a cumplir el aislamiento previsto por autoridades sanitarias y comunicar a mis contactos estrechos — Guillermo E Andrada (@negrojoao) 29 de diciembre de 2021

IG