Para Sergio Berni, “si Milei no cambia, la sociedad lo va a echar, tiene los días contados”

El senador bonaerense Sergio Berni cuestionó el programa económico del gobierno y tras la abultada derrota electoral anticipó que, si el presidente Javier Milei no cambia el rumbo, “la sociedad lo va a echar”.

“La ciudadanía entendió que Milei está totalmente agotado, que debe cambiar el rumbo y que tiene los días contados, si no lo cambia”, sentenció el exfuncionario de la gestión de Crisitna Fernández de Kirchner como presidenta.

En la misma línea, amplió: “La sociedad no tiene mucha más resistencia para aguantar este yugo que pesa sobre sus espaldas. [Milei] Tiene mandato hasta 2027, pero hay que ver si la sociedad lo puede seguir soportando”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Si no cambia la sociedad, lo va a echar. Es lo que estamos viendo, la sociedad está harta, está cansada de todo esto. Ya no tiene más aguante para seguir”, insistió el legislador.

A días de la victoria por un margen de más de 13 puntos que consagró a Fuerza Patria como el espacio ganador de la elección por la composición de la Legislatura bonaerense, el senador provincial planteó: “Cuando el modelo económico está agotado, el candidato es el de menos. El problema de Milei, si bien es un problema político porque subordinó la política a un modelo económico que no funciona”.

“En vez de subordinar la política a las necesidades de la gente, subordinó la política a un modelo económico agotado”, aseveró, y vaticinó: “Si cree que el problema es de nombres políticos y no entiende que el problema es que está llevando adelante un modelo económico que está asfixiando al país, destruyendo la industria, el trabajo, la salud, la educación, seguramente se va a repetir este resultado”.

Críticas al desdoblamiento y la figura de Kicillof camino al 2027

Asimismo, Berni cuestionó la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de desdoblar las elecciones locales al sostener que lograron “una victoria táctica en vez de una victoria estratégica”.

“La gran victoria debería ser el 26 de octubre, y esperemos que todos los dirigentes entiendan el valor de la elección del 26 de octubre para poder transformar esta triste realidad que nos está llevando Milei a la Argentina”, afirmó.

Asimismo, pidió que el peronismo compita en unidad por la composición del Congreso Nacional, y advirtió que el desdoblamiento le da chances a La Libertad Avanza de cambiar la estrategia electoral.

Por su parte, anotó al gobernador en la carrera por la candidatura presidencial del peronismo en los próximos comicios del año 2027 al remarcar que “se puso la campaña al hombro”. “Los méritos de Axel fueron más que suficientes. Es dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires por más de 20 puntos. No cualquiera”, destacó.

“Axel Kicillof se ganó un lugar en la conducción del peronismo y en el futuro del peronismo. Es uno de nuestros candidatos a presidente en el 2027”, subrayó, y completó: “Ahora, eso no quiere decir que tengamos que discutir las situaciones tácticas de cómo enfrentar a Milei de cara a cada una de las etapas electorales”.

Por último, rechazó un potencial indulto a la dos veces presidenta Cristina Kirchner, condenada por la causa Vialidad, y pidió que la Corte Suprema de Justicia revea su caso. “Cristina no se merece un indulto. El indulto es para aquellos que tienen una sentencia y que han transitado un proceso judicial completo, y a Cristina le negaron la posibilidad de que la Corte revea su caso”, explicó Berni.

“Lo que sí necesita es que la Corte revea su caso y revea la injusticia que se ha hecho judicialmente con su causa, donde no hay una sola prueba que la involucre directamente. El fiscal se toma de un mensaje de texto de un tercero”, concluyó.

Con información de agencias.

IG