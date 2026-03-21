La SIDE atraviesa cambios internos en medio de la disputa entre Caputo y Karina Milei

El clima se volvió casi irrespirable puertas adentro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Lo que durante semanas circuló como un rumor empezó a tomar forma concreta en los últimos días con una serie de movimientos en el organigrama que encendieron todas las alarmas. Corrimientos en áreas sensibles, reubicaciones sin explicación formal y salidas de funcionarios que habían ganado peso tras la reforma de 2024 configuran un escenario de incertidumbre creciente, en medio de versiones cada vez más insistentes sobre una eventual salida de su titular, Cristian Auguadra, que fue designado en el cargo hace apenas tres meses.

“No recuerdo haber vivido algo así”, repiten en voz baja agentes de carrera que atravesaron distintos gobiernos y describen un cuadro atípico incluso para un organismo habituado al secreto y la discrecionalidad. La sensación que se impone, según pudo saber elDiarioAR a partir de distintos testimonios internos, es la de un esquema desorientado, sin una directriz clara y con niveles de intriga que comienzan a dificultar el funcionamiento cotidiano.

Pero el desconcierto no es sólo operativo. También es político. Aunque formalmente el sistema de inteligencia responde a la órbita del Poder Ejecutivo y, en los hechos, a la influencia del asesor presidencial Santiago Caputo, en los pasillos de 25 de Mayo 11 crece la percepción de que la conducción real está atravesada por una disputa más amplia. “Hoy su pulseada es abiertamente con Karina”, sintetizó una fuente con acceso habitual a La Casa, en referencia al avance de la secretaria general de la Presidencia sobre áreas clave del Estado, como el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, no es la primera vez que esa tensión de fondo se filtra en el funcionamiento de la SIDE. En noviembre pasado, la caída en desgracia de Sergio Neiffert había expuesto una disputa similar por el control del espionaje. Entonces, la balanza se inclinó a favor de Caputo, que logró imponer al contador Auguadra al frente de la conducción. “Santiago le ganó de mano a Karina. Fue más rápido que ella y convenció a Javier de que, si le quitaban el mando de la inteligencia, no tenía sentido su continuidad en la gestión”, deslizó una voz al tanto de lo sucedido. “Casi una extorsión emocional”, remató.

Fichas en movimiento

Cuatro meses después de aquella batalla, la tensión volvió y se traduce ahora en movimientos concretos que pasan por debajo del radar público. En los últimos días, distintos nombres que habían sido promovidos o incorporados tras la reconfiguración del sistema, a partir del DNU de julio de 2024, fueron desplazados de sus posiciones o quedaron en una zona gris, sin funciones claras. “Los van a volar a todos”, anticipó otro de los testimonios recogidos, en alusión a una posible limpieza interna que todavía no fue oficializada pero que ya se percibe en la dinámica cotidiana. Entre las salidas recientes, voceros del organismo mencionan la de María Laura Gnas, una abogada de perfil técnico que ocupaba funciones de jefatura y cuyo corrimiento fue leído puertas adentro como parte de ese proceso más amplio de reordenamiento.

En ese contexto, empiezan a circular versiones sobre quiénes podrían ocupar los espacios vacantes. Según pudo saber elDiarioAR, uno de los focos está puesto en el área de contrainteligencia, donde no se descarta un desembarco de nuevos perfiles. En particular, distintas voces del sector mencionan la posibilidad de que se incorporen figuras cercanas a Alejandro Cecati, quien está al frente de la otrora Agencia de Seguridad Nacional (ASN), ahora reformulada y rebautizada como Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) tras el polémico DNU firmado por Javier Milei de enero pasado. Se trataría, en concreto y según los rumores, de comisarios con alguna que otra experiencia en ese ámbito, lo que implicaría un corrimiento hacia perfiles con mayor impronta policial dentro del sistema.

En paralelo, otro runrún comenzó a circular con insistencia en los pasillos: el posible desembarco de figuras vinculadas a Fernando Pocino, histórico operador del submundo de la inteligencia con peso propio en distintas etapas del sistema y que supo estar al frente de la Dirección de Reunión Interior. Durante los años del kirchnerismo, Pocino fue además el archienemigo de Antonio “Jaime” Stiuso, en una disputa que marcó buena parte de la dinámica interna del espionaje argentino en esa etapa. Su nombre vuelve ahora a las conversaciones internas como señal de un eventual reordenamiento con anclaje en estructuras previas.

La superposición de estas versiones alimenta la sensación de transición abierta que atraviesa hoy a la SIDE. Para algunos, se trata del inicio de una nueva etapa en la que el control del sistema podría redefinirse. Para otros, de una deriva sin conducción unificada, que deja al organismo en un estado de provisionalidad permanente.

En ese marco, también quedó en suspenso el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que, en la pluma del subsecretario administrativo del organismo, José Francisco Lago Rodríguez, Santiago Caputo tenía previsto enviar tarde o temprano al Congreso. Se trata de una iniciativa que buscaba consolidar el nuevo esquema pero que hoy aparece atravesada por la misma interna que sacude al organismo.

Mientras tanto, según coinciden distintas voces, Karina Milei ya comenzó a mover fichas para lo que vendrá: en Balcarce 50 hablan, en voz baja, de un “casting” en marcha para encontrar al reemplazante de Cristian Auguadra. El principal candidato de la hermanísima es el abogado Jorge Anzorreguy, sobrino del histórico Hugo, titular de la SIDE durante la década menemista. Sin embargo, elDiarioAR pudo saber que “Corcho” desistió del ofrecimiento. A falta de una, dos veces. “Una respuesta negativa más y entramos al canon bíblico”, ironizó un libertario al tanto de las negociaciones, con la Semana Santa ya asomando en el calendario.

PL/MG