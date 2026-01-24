“Temo por mi vida”: difunden un video del abogado argentino detenido en Venezuela

El abogado argentino Germán Darío Giuliani reapareció públicamente a través de un video grabado durante su detención en Venezuela, en el que denuncia estar incomunicado, niega las acusaciones en su contra y asegura temer por su vida. Aunque el material no es reciente, se conoció este sábado y volvió a poner el foco en su situación y en el reclamo de su familia por su liberación.

Giuliani fue detenido en mayo del año pasado en Caracas y, según se informó, permanece alojado en el Centro Penitenciario Yare II. El régimen venezolano lo acusa de delitos como terrorismo, narcotráfico y mercenarismo, imputaciones que el propio abogado rechaza de manera tajante. En el video, presuntamente grabado una semana después de su arresto, se lo observa visiblemente desmejorado, en un lugar oscuro, mientras relata las condiciones en las que se encontraba detenido.

“Hago este video porque temo por mi vida, temo que no salga de esta”, expresa Giuliani en uno de los pasajes más contundentes del mensaje. A lo largo del testimonio, afirma que llevaba más de una semana incomunicado y sin información sobre su situación judicial: “Hace ya más de una semana me tienen acá incomunicado. No me han dicho nada”.

En el mismo mensaje, el abogado se presenta como ciudadano argentino, padre de familia y ajeno a cualquier actividad delictiva o política. “No soy ningún terrorista ni tampoco hablo de temas de política, ni nada que se le asemeje”, sostiene, y agrega que, pese a conocer sus derechos, siente que estos no le son respetados: “Acá siento que no tengo ningún derecho y que están haciendo lo que quieren conmigo”.

El video incluye también un tramo de fuerte carga emocional, en el que se dirige directamente a su esposa y a sus hijos. “Soy argentino, padre de familia, tengo tres hijos. Virginia, te estoy hablando a vos. Y a mis hijos, no sé si espero volverlos a ver”, dice, visiblemente afectado.

Además, Germán Giuliani pidió ayuda de manera explícita a la Argentina y a la comunidad internacional. “Necesito a la diplomacia de Argentina, a los organismos internacionales. Apelo a que se sepa esto, no solo por mí sino para que no pase a otras personas”, reclamó en el video difundido por TN, y agregó que “ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”.

La esposa del abogado, Virginia Rivero, confirmó que las imágenes fueron grabadas aproximadamente una semana después de la detención y explicó que el video comenzó a circular recientemente a través de redes sociales. Familiares de Giuliani crearon una cuenta de Instagram para visibilizar el caso y denunciar su situación, en un contexto que, según Rivero, alienta a más personas a animarse a denunciar.

Días atrás, Rivero encabezó un reclamo ante la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires junto a familiares de otros argentinos detenidos en Venezuela. “El reclamo sigue intacto”, aseguró, y explicó que el pedido apunta a que el Vaticano o las autoridades que correspondan puedan interceder. “Queremos la liberación y necesitamos abrir posibilidades para que liberen a todos los presos políticos”, afirmó, y remarcó que su marido es inocente.

Desde el régimen venezolano, en tanto, uno de sus principales referentes, Diosdado Cabello, sostuvo que Germán Giuliani fue detenido en altamar bajo la sospecha de que iba a recoger a un ciudadano serbio, una versión que la familia del abogado rechaza de plano. Mientras tanto, el caso continúa generando preocupación y suma pedidos de intervención internacional ante la falta de información oficial sobre su situación y estado de salud.