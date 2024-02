Torres creó el Incentivo Provincial Docente para compensar la quita de fondos nacionales en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció hoy que su gobierno creará el “Incentivo Provincial Docente” para reemplazar el Fondo Nacional de Incentivo Docente que quitó la administración de Javier Milei. La medida anunciada este lunes busca que “esa merma no impacte directamente en el bolsillo de los trabajadores”.

“Después de la profunda crisis educativa que vivió Chubut no nos vamos a resignar a que los chicos no estén en las aulas, y tampoco vamos a darle la espalda a los docentes en un justo reclamo de recomposición salarial”, afirmó el mandatario provincial en su cuenta de X (ex Twitter).

CREAMOS EL INCENTIVO PROVINCIAL DOCENTE



Gracias a un gran esfuerzo fiscal, y al acompañamiento del sector privado, a través de un programa de responsabilidad social empresaria creamos el "Incentivo Provincial Docente".



Así, vamos a compensar la quita del FONID a nivel… pic.twitter.com/897MbRddiL — Nacho Torres (@NachoTorresCH) 19 de febrero de 2024

La decisión fue anunciada durante una nueva reunión paritaria con gremios docentes chubutenses. Según informó, luego, el gobernador en sus redes sociales, la iniciativa cuenta con el acompañamiento del sector privado “a través del programa de responsabilidad social empresaria” que complementa el “esfuerzo fiscal” de su gestión.

Pese a la medida, el gobierno de Chubut no logró llegar a un acuerdo con los gremios docentes, para quienes la propuesta de los funcionarios provinciales es “insuficiente”. La administración se comprometió a actualizar los haberes mientras continúan las negociaciones.

“Antes de finalizar la reunión, se estableció que todos los primeros y segundos jueves de cada mes se llevará adelante la paritaria salarial, con lo cual el próximo encuentro entre el Ministerio de Educación y los gremios docentes será el jueves 7 de marzo”, informaron las autoridades provinciales.

ACM con información de Télam