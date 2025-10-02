Trabajadores del Garrahan se concentran en el Congreso y exigen que el Senado rechace los vetos presidenciales

Trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), se congregaron frente al Congreso de la Nación para exigirle al Senado que rechace los vetos que firmó el presidente Javier Milei sobre las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

En el marco de la sesión donde la Cámara alta debatirá ambos vetos, con la posibilidad de rechazarlos de forma definitiva, APyT marchó hacia el parlamento para, además, realizar un “Abrazo al Garrahan y la Universidad” junto con la comunidad universitaria.

Esta medida de fuerza abarca “a todos los sectores de este centro de salud pediátrica de alta complejidad” y tiene como objetivo exigir que, una vez rechazados los vetos, “se garantice la aplicación inmediata, efectiva y real” de ambas leyes, “sin demoras ni maniobras dilatorias”.

La secretaria general del gremio, Norma Lezana, sostuvo que esperan “una verdadera fiesta popular” junto a los universitarios, los trabajadores de la salud y los familiares de pacientes y ex pacientes del hospital.

“No vamos a aceptar maniobras dilatorias en la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica, que debe implementarse de forma inmediata tras la votación en el Senado”, sentenció.

En la misma línea, ratificó que, en el caso de repetirse los intentos de frenar la aplicación de estas leyes, “será necesario un paro nacional”, y se dirigió a la CGT: “Hay vetar como pueblo a este Gobierno autoritario y enemigo de los derechos que la mayoría defendemos”.

Participan, también, de esta jornada de lucha organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y culturales.

Con información de la agencia NA