UP presentó una demanda por la violencia policial a diputados y denunció “un plan represivo” de Milei y Bullrich

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria anunció hoy la presentación de una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios por la represión sufrida por varios legisladores durante la protesta que se desarrolló el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso mientras se debatía el proyecto de Bases.

En una conferencia de prensa que se realizó en el tercer piso de la Cámara baja, el jefe de la bancada, Germán Martínez, denunció un “claro plan represivo” en la Argentina a cargo del presidente Javier Milei y la ministra Bullrich.

Para el santafesino, la represión policial que padecieron diputados y diputadas de su bloque “es un eslabón más que demuestra el desprecio del presidente Javier Milei respecto del Congreso y de la división de poderes”.

“No es la primera vez que lo hace. Recordemos que el presidente inicio su mandato a espaldas del Congreso argentino. El presidente arrancó su mandato con el DNU 70/2023 arrogándose facultades que no son propias del Poder Ejecutivo y que le corresponde al Congreso. El presidente no dejó en ningún momento de agraviar, de insultar a diputados nacionales de distintas bancadas, no importa quién”, reprochó.

Según Martínez, “esta represión claramente planificada y dirigida a los diputados nacionales va en ese sentido” y también tiene como blancos a ciudadanos de a pie, “muchos de los cuales no han recuperado su libertad”.

“Esto evidencia que hay un plan represivo que tiene como finalidad en la Argentina establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales en la Argentina”, sentenció el titular de la bancada panperonista, que comentó que la denuncia judicial está patrocinada por Alejandro Rúa, recayó el el juzgado de Ariel Lijo y en la fiscalía de Ramiro González.

Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau precisó que “los delitos que se le imputan en esta denuncia a estos funcionarios son los delitos de tormentos, vejámenes, privación ilegitima de la libertad, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”

El trámite judicial, que se presentó este martes al mediodía, apunta contra Patricia Bullrich, el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el prefecto general de la PFA, Guillermo Giménez Pérez.

Se enviaron copias al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, a la Unión Interparlamentaria Mundial de la ONU, y a la Procuración de Violencia Institucional.

Durante su alocución, Moreau calificó a Bullrich como “una mercenaria de la violencia estatal” y dijo que ella confesó en declaraciones públicas que ordenó la represión contra diputados nacionales de forma adrede, con el objetivo de “intimidar” a los ciudadanos comunes para que vaciaran la plaza del Congreso.

“Los diputados nacionales, como ha ocurrido en otras marchas, concurrimos en el ejercicio de un derecho que tenemos pero no como diputados nacionales sino como simples ciudadanos que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho a representar a nuestros representados. Y nuestros representados, según nuestra mirada política, estaban en ese momento expresándose pacíficamente”, manifestó.

“En las anteriores oportunidades, en marchas mucho más multitudinarias en la que no intervinieron Buillrich ni las fuerzas federales, no hubo ningún hecho de represión que lamentar. Cada vez que ella interviene sí se producen estas circunstancias”, analizó el radical kirchnerista.

Moreau recordó que la represión se produjo cerca de las 13.30 cuando un grupo de diputados salió al Congreso para tomar contacto con “los representados” y expresarles la decisión de “acompañarlos en la marcha para oponerse a la ley Bases”.

“Éramos un pequeño grupo de diputados. No creo que superáramos la veintena y un grupo de colaboradores. Un pelotón de la prefectura avanzó sobre nosotros y atrás la Policía Federal. (El diputado nacional de UP Carlos) Castagneto y otro legislador esperaron que llegara este cordón con el objeto de establecer un diálogo pacífico para neutralizar el conflicto, no para provocarlo”, siguió el relato.

“Castagneto se dirigió a quien encabezaba este pelotón y a pocos segundos comenzó una represión que tuvo ordenada y dirigida por Patricia Bullrich desde la sala de situación donde estaba monitoreando” el operativo, señaló.

A su criterio, el objetivo más allá de “agredir al Congreso” era “generar un clima de intimidación” para que “el ciudadano que todavía no se había acercado a la plaza y estaba siguiendo lo que los medios estaban transmitiendo por cadena” desistieran de ir al ver el “ataque despiadado y desproporcionado contra diputados”.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes, además de Castagneto, Martínez y Moreau, los diputados nacionales Carolina Yutrovic, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Eduardo Valdés, Vanesa Siley, Luis Basterra y Paula Penacca, entre otros.

