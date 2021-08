Créditos a monotributistas a tasa 0: cómo consultar el estado de deuda antes de tramitarlos

Este miércoles fueron anunciados por la AFIP créditos para Monotributistas a tasa 0%, los que podrán ser tramitados en la web oficial de la entidad desde la última semana de agosto. Además de requerir que los beneficiarios perciban un ingreso en relación de dependencia, estén en cualquier tipo de monotributo, no sean jubilados y no presten servicios en el sector público, se requiere una constancia de la condición de deudor del monotributista postulante. La misma se percibe en la Central virtual de Deudores del Banco Central (BCRA). Quienes, ante la Central de Deudores, figuren como deudores en situación 3, 4, 5 y 6 no podrán acceder a los préstamos.

Cómo consultar el estado de deuda

Además de ofrecer el estado de deuda de los monotributistas al Banco Central, la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA controla y otorga información como: las financiaciones otorgadas, los fideicomisos financieros, las emisoras no financieras de tarjetas de crédito y otros proveedores y los cheques rechazados.

La consulta puede accederse de forma libre y sin riesgo de difusión.

Para consultar la deuda, se debe ingresar al sitio de la Central de Deudores del BCRA.

Luego, ingresar el CUIL completo del solicitante. Allí, podrá visualizar si tiene deuda de algún tipo en entidades financieras, Central de cheques rechazados, Facturas de crédito, otras líneas de crédito, PROCREAR y los organismos de impuestos que correspondan de acuerdo a la zona de vivienda del solicitante.

No podrán solicitar préstamos quienes figuren como deudores en situación 3, 4, 5 y 6.

En caso de no obtener las respuestas requeridas, podrán consultar el área de preguntas frecuentes.

Para quienes hayan accedido al Crédito a tasa 0% en 2020, quieran acceder al préstamo en 2021 pero aún adeuden, la entidad financiera destinará parte del crédito de 2021 para cancelar el saldo adeudado de 2020.

En el caso de querer cancelar una deuda de las que figuren en el registro, se deberá solicitarlo en la misma. Las empresas que prestan servicio de información de créditos no están sujetas a la supervisión del Banco Central.

Las entidades disponen de un procedimiento para suprimir o rectificar información en la medida que la supresión o rectificación esté encuadrada en las normas contables y de clasificación de deudores del BCRA y con lo especificado en el contrato que hubieras firmado.

Si la deuda ya fue cancelada pero la situación irregular sigue figurando en el estado de deuda, el cambio no figurará de forma inmediata. Si la cancelación se hizo durante el transcurso de un determinado mes, se recomienda esperar la actualización y publicación del mismo, que se realiza cercano al fin del mes. En caso de necesitar demostrarlo ante una entidad, se pueden usar los certificados de pago como comprobante del pago de la deuda.

Ante cualquier duda, se puede contactar a Atención al Usuario de Servicios Financieros de la entidad financiera (bancos y compañías financieras).

