Elecciones en Provincia de Buenos Aires: todos los candidatos a diputados y senadores de cada sección electoral

Este domingo 7 de septiembre, 14.376.592 bonaerenses están habilitados a ir a las urnas para definir parte del futuro político de la provincia más grande y poblada del país. Se votará con el conocido sistema de boleta partidaria o sábana.

La cita electoral renovará la mitad de la Legislatura bonaerense: 46 diputados y 23 senadores provinciales. Además, en cada distrito se elegirán autoridades municipales como concejales y consejeros escolares.

Cómo se vota

Las elecciones bonaerenses se realizarán por separado de las nacionales, que tendrán lugar el 26 de octubre. El gobernador Axel Kicillof explicó que este desdoblamiento busca evitar confusiones por la coexistencia de dos sistemas de votación: la Provincia mantiene la tradicional boleta de papel partidaria, mientras que la Nación estrenará la Boleta Única de Papel.

La boleta sábana permite al elector votar toda la lista de un mismo espacio político o “cortar” tramos y combinar candidatos de diferentes partidos. Cada votante recibirá un sobre firmado por las autoridades de mesa, elegirá su boleta en el cuarto oscuro y podrá incluir todas las categorías: legisladores provinciales y autoridades municipales. Si falta una categoría, el voto será válido para lo que sí figure; si hay más de una boleta para la misma categoría, será nulo.

Qué se elige en cada sección electoral de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires se divide en ocho secciones electorales, cada una compuesta por municipios específicos. La mitad renovará senadores y la otra mitad diputados. Este domingo se ponen en juego 46 bancas de diputados y 23 de senadores.

Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección: se votan senadores provinciales.

Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección: se eligen diputados provinciales.

Todos los candidatos, partido por partido y sección por sección

Primera Sección

En la Primera sección electoral, integrada por 24 distritos de la zona norte del Conurbano, se elegirán 8 senadores bonaerenses. Hasta ahora, 4 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 2 al PRO, una a la Libertad Avanza y la otra a Derecha Popular.

Hay 5.131.861 de electores habilitados a votar en esta sección electoral, que abarca los municipios de Campana, Escobar, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Isidro, San Fernando, San Martín, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Candidatos

La Libertad Avanza

Diego Valenzuela

María Luz Bombaci

Luciano Olivera

Marisa Pirillo

Luis Palomino

Claudia del Valle

Roberto Costa

Marina Caseretto

Fuerza Patria

Gabriel Katopodis

Malena Galmarini

Mario Ishii

Mónica Macha

Leandro Grosso

Roxana López

Fernando Coronel

Marina Salzmann

Somos Buenos Aires

Julio Zamora

Josefina Mendoza

Emiliano Mansilla

María Djedjeian

Pablo Navarro

Fabiana Avalos

Esteban Cheiro

Carolina Sosa

Frente de Izquierda

Romina Del Pla

Alejandro Bodart

Vanina Mancuso

Fernando Luján Duarte

María de los Ángeles Garbino Moran

Néstor Antonio Pitrola

Mariana Paola Soledad Rodrígez

Facundo Martín Pilarche

Nuevo MAS

Lucas Correa

Andrea Núñez

Alejandro Lach

Marina Alonso

Víctor De Rossi

María Elena Rodríguez

Lucas Vazquez

María Petraglia

Unión y Libertad

Enrique De Rosa

Romina Moreyra

Ignacio De Jauregui

Cintia Machuca

Julio Flores

Luisa Vega

Sergio Feito

Patricia López

Potencia

Félix Lonigro

Mariángeles Boniface

Alenadro Bulacio

María Feldtmann

Francisco Cardozo

Dora Ándres

Bruno De Nardo

Claudia Spoltore

Es Con Vos

Martín Ayerbe

Valeria Cortaberría

Osvaldo Silva

Cristina Ballina

Leonardo Caceres

Paula Montes

Ramón Perinetti

Soledad Iñiguez

Antonio Luján

Isabel López

Gabriel Roth

Liliana López

Norberto Gallardo

Nuevos Aires

Gerónimo Benavides

Adriana Mabel Ginnobili

Daniel Quevedo

Analía Verónica Borda

Pablo Sebastián Giles

Andrea Alejandra Repetto

Darío Claudio Ruggiero

Norma Beatriz Etcheverry

Frente Patriota Federal

Ernesto Arienzo

Elsa Carabillo

Miguel Sofía

Claudia Delgado

Agustín Madero

Ruth González

Carlos Sainz

Silvia Labraga

Unión Liberal

Eduardo Bisognin

Agustina Santillán

Carlos Harendorf

Delma Ricci

Italo Benjamín Barra

Tamara Anabel Carabajal

Mariano Horacio Llorente

Mónica Diana Cuevas

Mariano Leonel Muñoz

María Laura Lafuete

José María Bandic

Primera sección electoral: qué municipios votan

Campana Escobar Gral. Las Heras Gral. Rodríguez Hurlingham Ituzaingó José C. Paz Luján Malvinas Argentinas Marcos Paz Mercedes Merlo Moreno Morón Navarro Pilar San Isidro San Fernando San Martín San Miguel Suipacha Tigre Tres de Febrero Vicente López

Segunda Sección

En la Segunda sección electoral, integrada por 15 distritos del interior provincial, se elegirán 11 diputados bonaerenses. Por estas horas, 4 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 3 al PRO, 2 a la UCR + Cambio Federal y 2 a Acuerdo Cívico.

Hay 661.721 electores habilitados para votar y comprende los municipios de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen De Areco, Colón, Exaltación De La Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés De Giles, San Antonio De Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

Candidatos

La Libertad Avanza

Natalia Blanco

Pablo Morillo

Analía Corvino

Alejandro Rabinovich

Ana Clara Petrocini

Ángel Torrano

Lorena Bincaz

Miguel Amadeo

Daiana Hergert

Gabriel Ziegler

Julia Marincovich

Fuerza Patria

Diego Nanni

Evelyn F. Yanz

Carlos Puglelli

Cintia Romero

Fernando Martínez

Eugenia Lima

Juan Morales

Paula Obrador

Mariano Pinedo

Maira Ricciardelli

Germán De Rossi

HECHOS

Manuel Passaglia

María Paula Bustos

Ignacio Mateucci

Silvana Maldonado

Federico Agudo

Agustina Gruffat

Martín Genoud

Mara Kolberg

Santiago Esperanza

Flavia Cascardo

Giuliano Pelorosso

Frente de Izquierda

Jorge Núñez

Patricia Gabriela Esther González

Juan José Valenza

Maylén Nazarena Quintos

David Daniel Gutiérrez

Lucía Ayelén Gómez

Matías Román Ravassio

Florencia Soledad Baudracco

Gonzalo Alfredo Rojas

Julieta Carolina González

José Francisco Domenech

Nuevo MAS

Florencia González

Juan Bautista Altamirano

María Ofelia Linarez

Matías staciuk

Florencia Álvarez

Nahuel Melián

Eliana Quiroz

Exequiel Melián

Azul Piccone

Matías campo

Evelyn Nieto

Potencia

Ariel Bianchi

Ramona Zabala

José Serpi

Valeria Laureano

Diego Maranesi

Raquel Ferri

Marcelo Herrera

Mariana Barreto

Ramiro Pérez

Iara Boschman

Hernán Quintana

Unión y Libertad

Constanza Moragues Santos

Marcelo Iglesias

Heidi Villegas

Raúl Lorenzo

Daniela Antunez

Edgardo Tuliet

Diana Osuna

Roberto Duarte

Débora Colmao

Diego Rolán

Claudia Mekis

Unión Liberal

Luciano Busso

Sol Guevara

Marcos Almada

S. Maris Luna

Antonio Miori

Mirna Fernández

Jonathan Sampallo

Camila G. Stagnaro

Marcelo Castillo

Cintia Franzoia

Luciano Acevedo

Qué municipios votan

Arrecifes Baradero Capitán Sarmiento Carmen De Areco Colón Exaltación De La Cruz Pergamino Ramallo Rojas Salto San Andrés De Giles San Antonio De Areco San Nicolás San Pedro Zárate

Tercera Sección

En la Tercera sección electoral, integrada por 19 distritos del sur del Conurbano, se elegirán 18 diputados bonaerenses.

Por ahora, 8 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 2 al PRO, 2 a la Libertad Avanza, 2 Acuerdo Cívico, 2 la Izquierda y 1 a la Coalición Cívica y 1 a Unión y Libertad.

Hay 5.101.177 electores habilitados a votar y se distribuyen en los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverria, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanus, Lobos, Lomas De Zamora, Magdalena, Presidente Peron, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Candidatos

La Libertad Avanza

Maximiliano Bondarenko

María Sotolano

Alberto Ontiveros

Florencia Retamoso

Nahuel Sotelo

Leticia Bontempo

Javier Prida

Roció Gómez

Federico Bojanocivh

Vanesa Gioia

Gastón Corti

Sheila Adano

Sebastián Acuña

Mabel Grinkievich

Diego Villamayor

Fuerza Patria

Verónica Magario

Facundo Tignanelli

Mayra Mendoza

Mariano Cascallares

Ayelén Rasquetti

Luis Vivona

María Eva Limone

José Galván

Romina Barreiro

Roberto Vásquez

María Nardini

Pablo Boschi

Laura Chamorro

Ricardo Fresco

Edith Llanos

Somos Buenos Aires

Pablo Domenichini

Nazarena Mesías

Fernando Pérez

Rocío Giaccone

Leonardo Iturmendi

Mariana Stilman

Julio Cuomo

Alejandra Martínez

Mariano Camaño

Silvia Corbalán

Diego Otero

Silvia Paredes

Mariano De Martino

Daniela Ferreyra

Mateo Mercep

Frente de Izquierda

Nicolás del Caño

Mónica Schlotthauer

Christian Castillo

Ana Irene Paredes Landman

Pablo Giachello

Sofía Martínez Naya

Guillermo Pacagnini

Liliana Kunis

Carlos Lastra

Nathalia González Seligra

Jeremías Adrián Cantero

Paula Anahí Alfaro

Norberto Arturo Señor

Andrea Bernarda Lanzette

Gustavo Adolfo Michel

Karen Leguizamón

Emiliano Bonfiglio

Gabriela de la Rosa

Nuevos Aires

Mauricio D’Alessandro

Micaela Kulling

Alejandro Trotta

Laura Leiva

Nelson Ríos

Mariana O. González

Guillermo Marchesi

Sofía Arias

Carlos Brosio

Mariana E. González

Ángel Díaz

Liliana Mora

Marcelo Pérez

Nuevo MAS

Juan Cruz Ramat

María Paz Álvarez

Iván Nievas Robles

Adriana Paiva Martínez

Rubén Adrián Giménez

Natacha Heidenreich

Leonardo Sinistri

Yazmín Ocampo Lobo

Ricardo Larrama

Lucía Bellani

Potencia

Santiago Mac Goey

Lasso Gabriela Alejandra

Echeverria Miguel Angel

Canestro Ferreyra Agustina Belen

D angelo Obdulio Danilo

Gardonio Tatiana Paola

Grillo Maximiliano Ezequiel

Ferreyra Mercedes Maria de los Angeles

Venchiarutti Claudio Jesús

Castellano Cancy Noelia

Unión y Libertad

Juan Del Oso

Julieta Jofré

Facundo Cruz

Camila Maza

Bernardo Bastida

Patricia Pino

José Fernández

Valeria Buono

Gonzalo Rodríguez

Nancy Ramos

Raúl Gadea Giovagnoli

Patricia Limia Álvarez

Fabricio Vega

Es con vos

Jorge Tuzzio

Duarte Ada Evelyn

Melgar Hugo Cayetano

Robira Yanina Jaquelina

Ferster Felix Jose

Quiroga Laura Mariana

Funes Francis Facundo

Yñiguez Karina Lorena

Petrakis Juan Jose

Pantalone Andrea Belen

Municipios de la Tercera sección electoral

Almirante Brown Avellaneda Berazategui Berisso Brandsen Cañuelas Ensenada Esteban Echeverria Ezeiza Florencio Varela La Matanza Lanus Lobos Lomas De Zamora Magdalena Presidente Peron Punta Indio Quilmes San Vicente

Cuarta Sección

En la Cuarta sección electoral, integrada por 19 distritos del interior bonaerense, se elegirán 7 senadores bonaerenses. De momento, 3 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 3 a la UCR-Cambio Federal y una al PRO.

Hay 547.677 electores habilitados a votar en la Cuarta sección electoral, que comprende los municipios de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Candidatos

La Libertad Avanza

Gonzalo Cabezas

Analía Balaudo

Matías Ranzini

Daniela Monzon

Gustavo Bories

Julieta Arce

Ignacio Grego

Fuerza Patria

Diego Videla

Valeria Arata

Germán Lago

Sol Fernández

Diego Ibáñez

Julieta Garello

Maximiliano Caprioli

Somos Buenos Aires

Pablo Petrecca

Natalia Quintana

Guillermo Britos

Maitén Agüero

Martín Borrazas

Soledad Adamini

Juan Esponda

Frente de Izquierda

Luciano Roggero

Rosalía Elizabeth Rodas

Eduardo Jorge Bunster

Nancy Valeria Farías

Emiliano Oscar Rivarola

Florencia Alejandra Toledo

Juan Carlos Herrero

Nuevos Aires

Analía Esperón

Gastón Quinteros

Gomez Liliana Esther

Gonzalez Gabriel Andrés

Quiña Eduarda

Sadoc Carlos Alberto

Gomez Vilma Yolanda

Potencia

Andrea Passerini

Fabio Bollini

Fernandez Cagnone Laura Cecilia

Speranza Luis Maria

Bozzone Maria Eugenia

Plou Juan Jose

Corrao Maria Cristina

Nuevo MAS

Emilio Almada

Melina Barreal

Carlos Alberto Santagata

Paula Bosco

Oscar Juárez

Silvia Noemí Lobos

Nicolás Guagnini

Unión y Libertad

Lorena Srug

Gastón Peñavera

Nélida Villamayor

Manuel Lugones

M. Cecilia de Santo

Ángel sánchez

Silvia Roman

Es Con Vos

Gustavo Arabia

Laurelli Gladys Norma

Giannasi Lucas Fabian

Pizzello Leila Melanie

Jatip Jordan

Alsina Maria Cecilia

González Santoro Carlos Alberto

Cuarta sección electoral: qué municipios votan

Alberti Bragado Carlos Casares Carlos Tejedor Chacabuco Chivilcoy Florentino Ameghino General Arenales General Pinto General Viamonte General Villegas Hipólito Yrigoyen Junín Leandro N. Alem Lincoln Nueve de Julio Pehuajó Rivadavia Trenque Lauquen

Quinta Sección

En la Quinta sección electoral, integrada por 27 distritos del interior bonaerense, se elegirán 5 senadores bonaerenses. Hasta ahora, 2 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 2 a la UCR + Cambio Federal y una al PRO.

Son 1.336.787 los electores habilitados a votar y abarca los municipios de Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Candidatos

La Libertad Avanza

Guillermo Montenegro

Cecilia Martínez

Matías de Urraza

Luján Fiego

Mariano Valiante

Fuerza Patria

Fernanda Raverta

Jorge Paredi

María Laura García

Marcelo Sosa

Nancy Cáceres

Somos Buenos Aires

Maximiliano Suescun

María Eugenia Libera

Damián Unibaso

María Condino

Emanuel Pecarrere

Frente de Izquierda

Alejandro Martínez

Victoria Martínez Larrañaga

Miguel Ángel Arena

Sonia Eva Magasinik

Nahuel Agustín Domínguez

Nuevo MAS

Marcos Pascuan

Nora Caro

Facundo Beccalli

Natalia San Miguel

Miguel Pilcic

Potencia

Fabio Molinero

Flavia Abud

Kovacs Francisco Jose

Martinez Ana Maria

Borsi Enrique Jorge

Unión y Libertad

Juan Obiol

Sandra Aquila

Claudio Jaime

Diana Irrasabal

Cristian Taborga

Es con vos

Eliel Corigliano

Cano Valeria Cristina

Di Domenico Martin

Bicco Maira Antonella

Costantini Marcos

Quinta sección electoral: qué municipios votan

Ayacucho Balcarce Castelli Chascomús Dolores General Alvarado General Belgrano General Guido General Lavalle General Madariaga General Paz General Pueyrredón La Costa Las Flores Lezama Lobería Maipú Mar Chiquita Monte Necochea Pila Pinamar Rauch San Cayetano Tandil Tordillo Villa Gesell

Sexta Sección

En la Sexta sección electoral, integrada por 22 distritos del interior bonaerense, se elegirán 11 diputados bonaerenses. Hoy, 4 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 3 a la UCR + Cambio Federal, 3 a la Libertad Avanza y una al PRO.

Hay 652.077 electores habilitados a votar en la Sexta sección electoral, que comprende los municipios de Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas, y Villarino.

Candidatos

La Libertad Avanza

Oscar Liberman

Carla Pannelli

Héctor Gay

Mariela Vitale

Gustavo Coria

María Fernanda Cotinho

Hao Yuan Lan

Carola Bedouret

Matias Besada

Claudia Yañez

Daniel Adler

Fuerza Patria

Alejandro Dichiara

Maite Alvado

Alejandro Acerbo

Sofía Vannelli

Álvaro Díaz

Miriam Riat

Gustavo Brusa

Ángeles Trejo

Nicolás Orfano

Gisela Chigliani

David Alcalá

Somos Buenos Aires

Andrés de Leo

Priscila Minnaard

Norberto García

Trinidad Barda

Mariano Dello Russo

Catherine González

Juan Cruz Rodríguez

María Antonia Urruti

Ariel Menna

Marisa Pignatelli

José Ares

Frente de Izquierda

Héctor Zaris

Lorena Savioli

Néstor Conte

Montserran Gayone

Gastón Alfredo Canali

Carla Salomé Zaris

Juan Ángel Cappa

Mariana Isabel Torres

Iván Matías Moya

Julia Lagleyze

Gustavo Martín Burachik

Potencia

Miguel Donadío

Roxana Almirón

Mombelli Franco Maximiliano

Busacca Montoya Valeria Carla

Mascetti Fernando Pablo

Estrada Sonia Patricia

Jensen Nicolas

Gimenez Sandra

Mutti Jorge Marcelo

Burstein Nidia Irene

Jaramillo Daniel Oscar

Nuevo MAS

Paula Abal

Eduardo Fernández

Iris Benítez Quintana

Daniel Pascuán

Oriana Panozzo

Franco Cacheda Andrei

Jesica Smus

Tomás Guagnini Tarelli

Romina Orcesse

Lautaro González

Mirta Demundo

Unión y Libertad

Carlos Alonso

Ana Barbetti

Ricardo Lepron

M. Martha Coria

J. Carlos Nieto

Andrea Romero

Néstor Dore

Lorena Elizondo

Silvio Mosegui

Agostina Reschini

Franco Studio

Es con Vos

Hernán Becares

Calla Leticia Rosario

Alper Jaime Isaac

Godoy Vanesa Edith

Aguirre Diego Fernando

Bono Lujan Maria Antonia

Lencina Dante Ariel

Schonfeld Nelida Ester

Stoessel Roberto Adrian

Hueche Ana Isabel

Sexta sección electoral: qué municipios votan

Adolfo Alsina Adolfo Gonzales Chaves Bahía Blanca Benito Juárez Coronel Dorrego Coronel Pringles Coronel Rosales Coronel Suárez Daireaux Guaminí General Lamadrid Laprida Monte Hermoso Patagones Pellegrini Puan Saavedra Salliqueló Tornquist Tres Arroyos Tres Lomas Villarino

Séptima Sección

En la Séptima sección electoral, integrada por 8 distritos del interior bonaerense, se elegirán 3 senadores bonaerenses. A estas horas, 2 bancas pertenecen a la UCR + Cambio Federal y una a Fuerza Patria.

Hay 281.124 electores habilitados en esta sección electoral, que comprende los municipios de Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo.

Candidatos

La Libertad Avanza

Alejandro Speroni

Celeste Arouxet

Ezequiel Galli

Fuerza Patria

María Inés Laurini

Marcos Pisano

Evelyn Díaz

Somos Buenos Aires

Fernando Martini

Viviana Rodríguez

Federico Farina

Frente de Izquierda

Emiliano Marín

Malen Cortes

Duilio Vicente Petrungaro

Nuevo MAS

Sofía Carneiro

Ramiro Manini

Ana María Iriart

Potencia

Pedro Vigneau

Gabriela Paoltroni

Stankievich Ivan Rodolfo

Unión y Libertad

Dalton Jauregui

Josefina Silverii

Matías Pascual

Séptima sección electoral: qué municipios votan

Azul Bolívar General Alvear Olavarría Roque Pérez Saladillo Tapalqué 25 de Mayo

Octava Sección

En la Octava sección electoral, que integra la ciudad de La Plata, se elegirán 6 diputados bonaerenses. Por estas horas, 3 bancas pertenecen a Fuerza Patria, 2 al PRO y una a la UCR + Cambio Federal.

Son 579.691 electores en esta sección electoral, que comprende al municipio de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Candidatos

La Libertad Avanza

Juan Esteban Osaba

Julieta Quintero Chasman

Francisco Adorni

Micaela Fragasso

Nicolás Morzone

María Cristina Cianflone

Fuerza Patria

Ariel Archanco

Lucía Iañez

Juan Malpeli

Carola Corra

Cristian Vander

Paula Lambertini

Somos Buenos Aires

Pablo Nicoletti

Antonela Moreno

Emilio Rodríguez Ascurra

Vanesa Temporetti

Diego Rovella

María Virginia Pérez

Frente de Izquierda

Laura Cano

Leonel Acosta

Julieta Rosas

José Rusconi

Patricia Ríos

César Hernán García

Nuevos Aires

Marcelo Peña

Karina Vanoni

Erzi Mariano Andres

Nieva Ivana del Pilar

Zic Ricardo Raul

Pavon Claudia Karina

Potencia

Jorge Metz

Rosario Castagnet

Massano Nicolas

Ramos Lourdes Ariadna

Llorente Guillermo Daniel

Massaccesi Franco Aylén

Nuevo MAS

Facundo Díaz

Mariana Callaud

Gabino Baldioli

Emilia Bardas

Juan Pablo Valdés

Maribel Montero Suárez

Unión y Libertad

Facundo Zaldúa

Belén Azar

Matías Chimenti

Beatriz Martín

Es Con Vos

Maximiliano Guevara

Scacheri Maria Fernanda

Perez Alejandro

Yodas Norma Susana

Kelly Guillermo Patricio

Sena Fernanda Gabriela

Frente Patriota Federal

Oscar Loyola

Fernandez Alejandra Lorena

Roma Pablo Cristian

Berrueco Carla Soledad

Giordano Ricardo Ariel

Guillardot Olga Mabel

Espacio Abierto

César De Salazar

Prieto Lorena Aejandra

Rocheteau Leonardo Eric

Suarez Lorena Veronica

Linares Jesus Alejandro

Guiñazu Natacha Chantal

Octava sección electoral: qué municipios votan

La Plata

Con información de Diputados Bonaerenses