Series y películas que llegan al streaming en septiembre: espías, Mark Ruffalo, Susana Giménez y un libro de Claudia Piñeiro

Hay series argentinas con grandes nombres, regresos esperados y nuevas apuestas. Las plataformas de streaming anuncian para septiembre una gran diversidad de títulos para ver en formato hogareño.

A continuación, un repaso por las series y películas más destacadas que aterrizarán a lo largo de septiembre en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Mubi, Apple TV+ y HBO Max.

1. Las maldiciones. “Creada por Daniel Burman, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, esta miniserie está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela”, anunció Netflix sobre este lanzamiento, que se podrá ver a partir del 12 de septiembre.

“En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación”, señala la sinopsis oficial de esta producción argentina de tres capítulos.

“Las maldiciones se filmó en el norte argentino. Los vastos y áridos paisajes no solo sirven como escenario natural, sino que también intensifican la tensión y la ambigüedad moral de la trama, ofreciendo una visión distintiva y local del género western”, señalaron desde Netflix en un comunicado.

La miniserie Las maldiciones se podrá ver en Netflix a partir del 12 de septiembre.

2. Task. “La serie dramática original de HBO Task, del creador Brad Ingelsby (nominado al Emmy por Mare of Easttown), se estrena el domingo 7 de septiembre a las 22 en HBO Max. La temporada contará con siete episodios que se estrenarán semanalmente”, informó en un comunicado la plataforma.

“Task está ambientada en los suburbios obreros de Philadelphia, en donde un agente del FBI (Mark Ruffalo) lidera un grupo de trabajo para poner fin a una serie de robos violentos liderados por un desprevenido padre de familia (Tom Pelphrey)”, agregaron.

La serie está protagonizada por Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel. También se suman al elenco Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton.

La serie Task estará disponible en HBO Max desde el 7 de septiembre.

3. Slow Horses. “Este drama de espías con tintes de comedia negra sigue las andanzas de un equipo de agentes de la inteligencia británica que, debido a su absoluta incompetencia, trabajan en uno de los departamentos con peor reputación del MI5. A las órdenes de su líder, el genial a la par que irascible Jackson Lamb (Gary Oldman), desmontan los artificios del mundo del espionaje para defender Inglaterra de las fuerzas del mal”, señala la sinopsis oficial de esta serie de Apple TV+, que volverá a las pantallas con su quinta temporada a partir del 24 de septiembre.

La nueva temporada de Slow Horses se podrá ver por Apple TV+ a partir del 24 de septiembre.

4. Gen V. “Con el país bajo el régimen de Homelander, la U. Godolkin recibe a un enigmático rector que promete poderes sin límites. Cate y Sam son aclamados; Marie, Jordan y Emma, aún traumatizados, descubren un programa secreto con consecuencias enormes”, adelantó Prime Video sobre la segunda temporada de esta producción que volverá a las pantallas a partir del 17 de septiembre.

La segunda temporada de Gen V se podrá ver por Amazon Prime Video a partir del 17 de septiembre

5. Mussolini: hijo del siglo. “Este mes llega Mussolini: hijo del siglo, la nueva serie de Joe Wright, director de Atonement y Darkest Hour, estrenada en Venecia 2024. Con un Luca Marinelli irreconocible en el papel del dictador, combina estética futurista, ritmo de gánster y una electrizante banda sonora de Tom Rowlands (The Chemical Brothers). Un retrato hipnótico y perturbador sobre el ascenso del fascismo que dialoga con nuestro presente”, informó la plataforma Mubi sobre este lanzamiento, que estará disponible a partir del 10 de septiembre. Cada miércoles se estrenará un capítulo.

La serie Mussolini: hijo del siglo llega a Mubi a partir del 10 de septiembre.

6. Black Rabbit. “Cuando el dueño del restaurante más popular de Nueva York (Jude Law) deja que su problemático hermano (Jason Bateman) regrese al negocio familiar, los problemas se multiplican”, adelantó Netflix sobre esta miniserie que llegará a su menú a partir del 18 de septiembre.

La plataforma informó que Black Rabbit fue creada por Zach Baylin y Kate Susman y tiene ocho capítulos.

La miniserie Black Rabbit se estrenará por Netflix el 18 de septiembre.

7. Only Murders in the Building. Disney+ anunció para este mes la llegada de la quinta temporada de esta serie.

“Tras la sospechosa muerte de su querido Lester, el portero del edificio, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) se niegan a creer que fue un accidente. Su investigación los sumerge en los rincones más oscuros de Nueva York y más allá, donde el trío descubre una peligrosa red de secretos que conecta a poderosos multimillonarios, con mafiosos de la vieja escuela y los misteriosos residentes del Arconia. Charles, Oliver y Mabel encuentran una profunda brecha entre la histórica ciudad que creían conocer y la nueva Nueva York que se desarrolla a su alrededor, una donde la vieja mafia lucha por mantenerse a flote mientras surgen nuevos y más peligrosos actores”, señaló la plataforma en un comunicado.

La serie se podrá ver a partir del 9 de septiembre. Ese día se estrenarán los primeros tres episodios y luego llegará un nuevo episodio todos los martes.

La quinta temporada de Only Murders in the Building se podrá ver en Disney+ a partir del 9 de septiembre.

8. Merlina. A partir del 3 de septiembre estará disponible en Netflix la segunda parte de la segunda temporada de esta serie. “Los poderes psíquicos de Merlina fallan, y ella hará lo que sea para recuperarlos, porque hay algo muy importante en juego: la vida de Enid”, adelantó la plataforma sobre esa producción.

“Merlina Addams (Jenna Ortega) vuelve a recorrer los góticos pasillos de la Academia Nunca Más, donde le esperan nuevos enemigos y desafíos. Esta temporada, deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, lo que la llevará a vivir otro año de caos sombrío y extravagante. Armada con su aguda inteligencia y su encanto sarcástico, la adolescente también se verá envuelta en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural. Los creadores y showrunners Alfred Gough y Miles Millar regresan para la escalofriante segunda temporada de Merlina, junto con el director y productor ejecutivo Tim Burton”, agregó la plataforma.

La parte dos de la segunda temporada de Merlina llegará a Netflix el 3 de septiembre.

9. Los mufas. “En Los Mufas: suerte para la desgracia, Roque (Daniel Hendler), un periodista de fenómenos paranormales se une al ‘mufa’ más peligroso de Argentina, Vicente (Diego Cremonesi), para realizar una investigación que cambiará el rumbo de su vida. Ambos quieren encontrar una solución a este fenómeno que afecta a ciertas personas que de manera involuntaria e inexplicable producen ruinas y tempestades a su alrededor. Sin embargo, el poderoso y multimillonario jefe de Roque no quiere que este informe salga a la luz. En cambio, le propone a Roque un inusual encargo, a cambio de una suma importante de dinero: liberar a su hija de una ‘secta mufa’ y salvarla de las garras de un parapsicólogo perverso y psicópata. Aunque el camino de Roque parezca ir cuesta arriba, las aventuras que vive junto a Vicente volverán a darle sentido a su vida y lo ayudarán a sanar heridas familiares de ayer y de hoy”, señala la sinopsis oficial de esta serie que se podrá ver por Disney+ a partir del 12 de septiembre.

La serie Los mufas llegará a Disney+ a partir del 12 de septiembre.

10. LOL: Last One Laughing Argentina. “Este programa vuelve tras su éxito inicial: 6 horas vigiladas por decenas de cámaras donde comediantes consagrados y talentos nuevos —stand-up, personajes, improvisación y humor físico— buscan hacer reír sin reírse ellos mismos”, informó Prime Video en un comunicado.

Comandada por Susana Giménez, la nueva temporada se podrá ver en esa plataforma a partir del 12 de septiembre.

LOL: Last One Laughing Argentina se podrá ver por Amazon Prime Video a partir del 12 de septiembre.

11. Los sin nombre. “Disney+ anuncia que Los sin nombre, el nuevo thriller psicológico protagonizado por Rodrigo de la Serna que combina drama y elementos sobrenaturales, estrenará con todos sus episodios el 10 de septiembre en Disney+ en Latinoamérica. Compuesta por seis episodios, la serie es una adaptación de la novela de Ramsey Campbell y está coprotagonizada por Miren Ibarguren y Milena Smit”, informó la plataforma.

“En Los sin nombre, Claudia (Miren Ibarguren), una mujer que perdió a su hija Ángela de forma traumática, descubre años después, justo cuando empieza a recuperarse del dolor, que quizá su hija aún siga con vida. ”Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!“ es la estremecedora frase que escucha por teléfono y que reaviva su esperanza. Claudia recurre entonces a Salazar (Rodrigo de la Serna), el inspector que estuvo a cargo de la investigación tras la desaparición, y a Laura (Milena Smit), la joven a quien Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tránsito. Juntos siguen la pista que los llevará por misteriosos lugares donde se oculta una verdad aterradora”, agregaron.

La serie Los sin nombre llega a Disney+ a el 10 de septiembre.

12. Bird. “Andrea Arnold regresa con Bird, una fábula luminosa, hipnótica y sorprendente sobre el paso a la madurez. Con las potentes interpretaciones de Barry Keoghan (Saltburn), Franz Rogowski (Passages) y el sorprendente debut de Nykiya Adams, la nueva película de Arnold trasciende los márgenes olvidados de la vida para proyectarse en grandes sueños. Un retrato cautivador de la transición de la infancia a la adolescencia que mantiene el sello del característico realismo social empático de la directora, mientras avanza al compás de un ritmo poético tan único como el suyo”, anticipó Mubi sobre esta película, que estará disponible en su menú a partir del 26 de septiembre.

La película Bird llega a Mubi el 26 de septiembre.

13. Lilo y Stitch. “Lilo y Stitch es la conmovedora y divertidísima historia de una niña hawaiana (Maia Kealoha) y el alienígena fugitivo que la ayuda a reconstruir su familia. La película está dirigida por el cineasta nominado al Oscar Dean Fleischer Camp, escrita por Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes, y protagonizada por Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, con Courtney B. Vance y Zach Galifianakis, y presenta por primera vez a Maia Kealoha en el rol de ‘Lilo’”, informó Disney+ sobre este largometraje que desembarcará en esa plataforma el 3 de septiembre.

La película Lilo y Stitch llegará a Disney+ el 3 de septiembre.

14. Valley Girl. “Dirigida por Martha Coolidge y protagonizada por Nicolas Cage en uno de sus primeros papeles, Valley Girl es una comedia romántica juvenil de culto que reinventa el clásico Romeo y Julieta en clave ochentera. Con humor fresco, personajes entrañables y una inolvidable banda sonora new wave, la película captura el espíritu de una generación entre la rebeldía, el amor y la cultura pop del Valle de San Fernando”, informó sobre esta película Mubi, plataforma que la sumará a su menú a partir del 1 de septiembre.

La película Valley Girl llegó a Mubi el 1 de septiembre.

