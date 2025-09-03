Jorge Rial anticipó que este miércoles presentará “más pruebas y audios” sobre irregularidades en la ANDIS

La Comisión de Libertad de Expresión del Congreso volvió a reunirse este martes después de un año de parálisis. Fue a pedido de diputados opositores que, ante la negativa de su presidenta María Emilia Orozco de convocar a sesión, decidieron avanzar con un encuentro propio. Allí recibieron a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, en medio de la polémica por los audios que comprometen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un caso por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Durante la reunión, legisladores y periodistas cuestionaron con dureza al Gobierno por su ofensiva judicial. La comisión repudió el pedido oficial para que la Justicia allane el canal de streaming Carnaval y a quienes difundieron las grabaciones de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que revelaban un presunto esquema de coimas.

“Hicimos esta reunión ante la negativa de la presidenta de la comisión María Emilia Orozco a convocar. Hace un año que no se convoca. No pueden negarnos reunirnos ante la gravedad de la persecución que está llevando adelante el Gobierno mediante acciones judiciales y de otro tipo sobre dos periodistas”, planteó Christian Castillo, vicepresidente de la comisión.

El diputado del FIT agregó: “Luego de que destaparon la olla de las coimas en la ANDIS, lo que hacen es usar a algún juez o fiscal para que haga espionaje ilegal y perseguir y amedrentar. Lo hicieron durante el tratamiento de la Ley Bases. Quieren hacer una censura previa llena de incongruencias”.

Castillo fue más allá al señalar que “el Gobierno dijo que no había plata para jubilados ni discapacitados, pero mientras se la afanaban con la coima y lo mismo pasó en el PAMI. El intento de silenciar las denuncias es para que esto no se investigue y no se pueda llegar al final”.

Desde Unión por la Patria, Carolina Gaillard coincidió: “Esta comisión de libertad de expresión estuvo clausurada porque desde que se constituyó no pudimos sesionar para denunciar hechos gravísimos que acontecieron. Estamos padeciendo la censura como en épocas de dictadura. Jamás pensé que en más de 40 años de democracia íbamos a tener que informarnos por medios extranjeros. La libertad es el único derecho constitucional que no puede ser restringido. Este es un Gobierno que pretende censurar la libertad de prensa”.

Jorge Rial, uno de los periodistas convocados, expresó su sorpresa por el funcionamiento del cuerpo: “Me sorprende mucho escuchar que esta comisión está casi clausurada hace un año. Me gustaría ver a la diputada Orozco acá porque es su lugar natural y tendría que estar trabajando.”

El conductor insistió en que él y su colega son objeto de hostigamiento: “Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado contra nosotros que solo estamos informando sobre corrupción en el Gobierno. Esta es otra etapa de este Gobierno que en menos de dos años sistemáticamente ha hecho un plan que primero reprimió, después le metió la mano en los bolsillos a los discapacitados hasta que aparecimos nosotros a destapar esto”.

Además anticipó que habrá nuevas revelaciones: “Vamos a mostrar más pruebas que no son solo audios, los ponen nerviosos los audios, no sé qué les pasa en la Casa Rosada. Es documentación que muestra cómo, de manera aleatoria, se incentivaba a los empleados de la repartición a bajar subsidios a los discapacitados. Lo vamos a mostrar a partir de mañana”.

Mauro Federico, en tanto, se defendió de las acusaciones en su contra: “No tengo ningún contacto con algún servicio de inteligencia bolivariano y al único ruso que conozco es a Ricardo Zielinski cuando dirigió Racing”. También negó vínculos con el empresario Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, señalado por el oficialismo. Y agradeció el respaldo de Rial: “Nosotros investigamos con la espalda de este tipo, que tiene dos huevos como dos melones, y se bancó todas las presiones. Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias. No tengo nada que ocultar, soy un laburante y hago bien mi laburo, por eso molestamos”.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Carlos D’Alessandro, del bloque Coherencia, quien marcó su distanciamiento de La Libertad Avanza: “Éramos La Libertad Avanza y nos estamos convirtiendo en La Libertad Atrasa. Militamos la libertad y nos convertimos en censura. Lo que está pasando es tremendo y muy peligroso”.

“Desde el bloque Coherencia, que conformamos cuatro diputados que nos alejamos del oficialismo, pero que nos alejamos pidiéndole coherencia a los diputados que dejamos. La realidad está demostrándonos que estamos convirtiéndonos en lo que buscábamos combatir. Rechazamos y denunciamos este atropello a la libertad de expresión”.

MM con información de parlamentario.com