Pago de cuotas y recategorización del monotributo en agosto, guía de trámites

En el marco del Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes, o Ley de Monotributo, se extendió el plazo para abonar la cuota de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que vencía el 25 de junio, así como las otras cuotas que no fueron canceladas entre enero y junio. Hay tiempo para realizar el pago hasta el jueves 5 de agosto.

A su vez, el viernes 27 de agosto es el último día para pagar la cuota del mes en curso. Su valor será el pactado para el segundo semestre, con una actualización extra de entre 35% y 77%, sin aumentar la cuota mensual del monotributo.

El pago se realiza a través de la página de la AFIP, ingresando con clave fiscal. Se puede abonar con Mercado Pago, tarjeta de crédito, en cajeros automáticos, homebanking y a través de Pago Mis Cuentas.

Por otro lado, el segundo trámite de recategorización del año está abierto hasta el martes 17 de agosto. Para determinar en qué categoría inscribirse, los contribuyentes deben chequear su facturación durante un período de 12 meses, terminado el 30 de junio de este año, y ver dónde se ubican según la tabla de categorías.

Los montos máximos de facturación anual vigentes hasta el 22 de enero de 2022 son:

Categoría A: $370.000

Categoría B: $550.000

Categoría C: $770.000

Categoría D: $1.060.000

Categoría E: $1.400.000

Categoría F: $1.750.000

Categoría G: $2.100.000

Categoría H: $2.600.000

Categoría I: $2.910.000

Categoría J: $3.335.000

Categoría K: $3.700.000

Los contribuyentes que pertenezcan a las categorías más altas además deberán abonar una cuota especial para mantenerse dentro del régimen y no pasar a ser responsables inscriptos. Esto solo es posible si sus ingresos no superan por 1.5 veces los ingresos brutos máximos de la Categoría K, y si sus bienes en el país y en el exterior no suman más de $6,5 millones.

Para llevar a cabo la recategorización, hay que ingresar al sistema de la AFIP y clickear en “Recategorizame”; después en “Continuar recategorización” y elegir la opción “Imprimir credencial” para completar un formulario con los nuevos datos de facturación. Una vez que la información esté cargada y verificada, se puede finalizar la operación. El sistema le otorgará al contribuyente una constancia del trámite y la credencial para realizar los pagos de la nueva categoría. La recategorización tiene vigencia por seis meses, desde agosto hasta el 31 de enero de 2022.

