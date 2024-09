Los trabajadores en relación de dependencia podrán ver sus recibos de sueldo desde MI AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó en las últimas horas que los trabajadores en relación de dependencia podrán visualizar su recibo de sueldo a través de la aplicación del organismo en una nueva muestra de su capacidad de control sobre ingresos y gastos.

Si bien esta es información que la AFIP ya maneja, la posibilidad de “verla” en forma directa insume en el trabajador la percepción de una inspección constante del flujo de sus fondos, que en algunos casos puede revelar inconsistencia.

La observación se hará a través del servicio “Mi Liquidación Digital”, al que se podrá acceder desde el menú de opciones de la aplicación, con CUIL y clave fiscal.

“La herramienta de consulta exhibirá los datos existentes en las bases de datos de seguridad social de la AFIP, a fin de que el ciudadano pueda consultar conceptos tales como los montos y descuentos declarados por su empleador”, señalaron desde el organismo.

El sistema estará disponible para los trabajadores del sector privado cuyos empleadores se encuentren obligados al uso del “Libro de Sueldos Digital”, de donde la aplicación tomará los datos a informar.

Mediante su utilización, los trabajadores también verificar otros datos vinculados a pagos adicionales y vacaciones, mientras que podrán revisar los descuentos destinados a su jubilación, salud, riesgos del trabajo, seguro de vida, cuota sindical y/o por el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, en caso de corresponder.

El comunicado de AFIP

“La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó en la aplicación móvil Mi AFIP el módulo ”Mi Liquidación Digital“, una nueva función a través de la cual los trabajadores del sector privado podrán consultar el detalle la liquidación de haberes realizada por su empleador, en caso de que éste se encuentre obligado a utilizar el Libro de Sueldos Digital.

Los trabajadores podrán consultar el detalle de los conceptos, montos y descuentos declarados para su liquidación de haberes.

En caso de detectar diferencias entre los montos percibidos y los consignados en la liquidación, también podrán realizar la denuncia correspondiente desde la misma aplicación, a través del enlace “Denunciar irregularidad”.

Para acceder al servicio los trabajadores necesitarán tener clave fiscal habilitada“.

Cómo acceder

1) En la aplicación “Mi AFIP”, seleccionar “Ingresar con clave fiscal”, y en la siguiente pantalla, completar CUIT/CUIL y clave fiscal

2) Se desplegará un bloque de diversos servicios, seleccionar “Mi Liquidación Digital”

3) Se visualizará la pantalla con el detalle de la liquidación correspondiente. En caso de que el trabajador posea más de un empleador, previamente, se desplegará una pantalla para seleccionar aquel por el que desea consultar.

Qué información se encontrará

El resumen de la liquidación se segmenta en 3 partes:

Total Neto : monto final percibido por el trabajador.

: monto final percibido por el trabajador. Total Bruto : montos abonados por el empleador, sujetos a descuentos. Cuenta con un botón desplegable que permite visualizar el detalle de conceptos remunerativos y no remunerativos.

: montos abonados por el empleador, sujetos a descuentos. Cuenta con un botón desplegable que permite visualizar el detalle de conceptos remunerativos y no remunerativos. Total Descuentos: monto retenido al sueldo bruto destinado a subsistemas de la seguridad social. También se presenta un desplegable con el detalle de las retenciones realizadas.

Qué es y qué requisitos hay que cumplir

Se trata de una consulta disponible dentro de la aplicación “Mi AFIP” para dispositivos móviles, dirigida al universo de trabajadores en relación de dependencia del sector privado que se encuentren declarados en una liquidación del servicio Libro de Sueldos Digital.

La consulta permite visualizar un resumen de la o las liquidaciones de sueldos que posea un trabajador para un periodo determinado.

Para acceder a la consulta debe ingresar al servicio con CUIL y clave fiscal desde la aplicación móvil “Mi AFIP”.

La información estará disponible para los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:

Empleo en relación de dependencia

En el sector privado

Declaración jurada F931 presentada por el empleador mediante servicio Libro de Sueldos Digital

El Libro de Sueldos Digital permite que la AFIP cuente con toda la información relacionada a las liquidaciones de haberes efectuadas por los empleadores del sector privado; la que ahora el Organismo pone a disposición de los trabajadores.

La aplicación móvil Mi AFIP permite acceder de manera simple e integrada a los principales servicios y cumplir con sus obligaciones fiscales desde cualquier lugar, de manera más ágil y sencilla.

Mi liquidación digital - Preguntas frecuentes

¿Cómo puede consultarse la liquidación de haberes a través de la app MI AFIP?

Para consultar la liquidación de haberes a través de la app MI AFIP, primero debe descargarse la app y habilitar en la aplicación móvil la opción “MI LIQUIDACIÓN DIGITAL” donde podrán consultar la liquidación de haberes realizada por su empleador, con el detalle de los conceptos, montos y descuentos declarados.

Para más información puede ingresar aquí.

¿Qué acciones pueden tomarse en caso de detectar diferencias entre los montos percibidos y los consignados en la liquidación de haberes?

En caso de detectar diferencias entre los montos percibidos y los consignados en la liquidación de haberes puede realizarse la correspondiente denuncia a través de la aplicación móvil “Mi AFIP”, opción “MI LIQUIDACIÓN DIGITAL”, en el enlace “Denunciar irregularidad”. Se desplegará una pantalla indicando alternativas de denuncia:

- Denuncias con clave fiscal.

- Denuncias anónimas.

Para más información puede ingresar aquí.

En la guía “Mi AFIP: ¿Cómo realizo una denuncia?” pueden seguirse los pasos para realizar la denuncia desde la app.

¿Cómo se visualiza el contenido de la liquidación de haberes?

Para visualizar el contenido de la liquidación de haberes, se debe ingresar a la aplicación “Mi AFIP”, debe:

1- Ingresar a la aplicación “Mi AFIP”.

2- Presionar la opción “Ingresar con CUIT/CUIL y clave fiscal”

3- Una vez ingresados los datos, dirigirse a la opción “Mi Liquidación”.

4- En caso de poseer más de un empleador se visualizará un cuadro con cada empleador, deberá hacer clic sobre el cual se quiere consultar.

5- Se visualizará el contenido del resumen de la liquidación indicando el periodo que se encuentra disponible. En caso de que no pueda visualizarse, el servicio mostrará una leyenda indicando el motivo por el cual no se encuentra disponible dicha liquidación.

Para más información puede ingresar aquí.

¿Por qué pueden no registrarse datos al consultar la liquidación de haberes?

Dependiendo el momento de consulta y situación del trabajador, la consulta puede arrojar diferentes mensajes:

- “Actualmente tu empleador no está incluido en este régimen de información”: Indica que el empleador, en el periodo consultado, no utilizó el servicio Libro de Sueldos Digital para generar la liquidación, por no estar alcanzado o encontrarse en periodo de prueba.

- “No estás declarado por ningún empleador”: Indica que no se registra la relación laboral activa en ese periodo.

- “De acuerdo a tu situación actual, no tenés liquidación en este período”: Significa que el trabajador se encuentra declarado en la Declaración Jurada F.931, pero no tiene liquidación. Ocurre cuando se informa una situación de revista especifica tal como: reserva de puesto/ licencia por maternidad/ licencia sin goce de sueldo.

- “Tu liquidación no se encuentra en una Declaración Jurada vigente”: Indica que el trabajador se encuentra incluido en una liquidación pero el empleador aún no ha presentado la declaración jurada F.931.

Para más información puede ingresarse aquí.

Denuncias de trabajo informal

Canales

Telefónico: 0800-999-DENU (3368) - opción 2 - de lunes a viernes de 10 a 16 horas.

- de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Desde la aplicación móvil “Mi AFIP”

Presencial: en cualquier dependencia de la AFIP.

Tipos de denuncias y requisitos

Podés hacer tu denuncia en cualquier dependencia de AFIP.

¿Qué elementos deberá contener la denuncia?

Un relato claro y conciso sobre los hechos, personas y domicilios que querés denunciar. Documentación para aportar como prueba (en caso de que la tengas).

Mencionar si se trata de una denuncia aduanera, impositiva o previsional.

En caso de que se encuentre involucrado un funcionario o funcionaria del organismo, nombre y apellido, cargo y/o función y/o dependencia en la que se desempeña.

Denuncias anónimas

Si en la denuncia no van a figurar tus datos personales, podrás realizarla completando únicamente la descripción de los hechos. Recordá que es importante brindar la mayor cantidad de información posible, como por ejemplo ubicación, identificación de la o las personas denunciadas y hechos denunciados (personal no declarado, no entrega factura, etc).

Denuncias suscriptas

Si la denuncia no va a ser anónima, además del formulario, deberás presentar tu DNI en original y fotocopia (si es DNI “libreta”, fotocopia de la primera y segunda hoja y del cambio de domicilio, en caso de corresponder).

Los extranjeros que aún no posean documento argentino deberán presentar constancia de DNI en trámite y constancia de CUIL provisorio.

Denuncias Z

Son denuncias efectuadas por los trabajadores contra la parte empleadora por incumplimientos relacionados con la obligación de ingresar los aportes y contribuciones destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Para realizar este tipo de denuncias debes contar con la siguiente documentación:

Tu DNI en original y fotocopia (si es DNI “libreta”, fotocopia de la primera y segunda hoja y del cambio de domicilio, en caso de corresponder)

Los extranjeros que aún no posean documento argentino deberán presentar constancia de DNI en trámite y constancia de CUIL provisorio.

El listado de aportes actualizado, emitido por la ANSES

El período total trabajado en la empresa donde figure el lapso donde se produjo la falta de aportes.

Los recibos de haberes de los períodos en los que no se hayan depositado los aportes.

Tu número de CUIL. Si no lo recordás, podés consultarlo en ANSES

Si el trabajador o trabajadora hubiera fallecido, la denuncia podrá realizarla su cónyuge, herederos, o derechohabientes, quienes deberán acompañar la fotocopia del certificado de defunción del titular y toda otra documentación que acredite el vinculo.

Las personas que ya no trabajan en el lugar denunciado, pueden aportar el certificado de servicios, telegrama de despido, carta documento, acuerdo conciliatorio homologado que reconozca hechos y derechos, sentencia judicial firme en juicios laborales (originales y copias) o similares.

En caso de que no tengas pruebas, podes presentar testigos.

Las denuncias que no cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa vigente, no recibirán el tratamiento establecido en el artículo 13, inc. a), punto 3 de la Ley 24.241 y sus modificaciones, sin perjuicio de su trámite como una denuncia previsional simple.

La falsa denuncia o utilización de documentos falsos o adulterados hará incurrir al denunciante en la comisión de delitos previstos por el Código Penal, los que contemplan penas de prisión de hasta 6 años (Articulos 172 y 173 incisos 7ª y 8°, 174, 292 y 296 del Código Penal de la Nación)

Más información: www.afip.gob.ar/mi-liquidacion-digital