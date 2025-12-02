Alerta Coqueluche: son 7 los niños fallecidos en el año y aumentan los casos de tos convulsa

Los casos de Coqueluche continúan en aumento y en lo que va del año se registró el fallecimiento de siete niños menores de dos años, según se informó en el último Boletín Epidemiológico Nacional.

El aumento de casos de esta enfermedad conocida también como tos convulsa es en 20 jurisdicciones del país, “pero con predominancia en las regiones Centro (a expensas de la Provincia de Buenos Aires principalmente) y Sur (relacionados con el brote de Tierra del Fuego)”.

“En lo que va de 2025 se confirmaron 688 casos de un total de 5.110 sospechosos con una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento supera las cifras registradas en el mismo período desde 2020 y se sitúa por encima de los registros de 2023, año en el que la provincia de Salta notificó el mayor número de casos”, expresó el escrito difundido por el Ministerio de Salud.

En el mismo, se indicó además: “Con relación a los fallecimientos, entre las SE (semanas) 1 y 46 de 2025 se notificaron 7 fallecimientos en casos confirmados con detección de Bordetella pertussis: 4 en menores de 6 meses, 1 en el grupo de 6 a 11 meses y 2 en el grupo de 12 a 23 meses. Para el año en curso la tasa de letalidad es de 1,2%. Ninguno de los 4 casos en edad de vacunación registra dosis en NOMIVAC, mientras que los otros 3 casos corresponden a menores de 2 meses y tampoco se registra vacunación materna”.

La cartera sanitaria indicó que “teniendo en cuenta que la vacunación es la principal medida de prevención y protección, estos datos reflejan la necesidad de mejorar las coberturas y reducir desigualdades entre jurisdicciones. Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas, con buen inicio de esquemas y refuerzos sostenidos y menor acumulación de susceptibles”.

“En contraste, Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas de intermedias a bajas, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años, donde se observan los valores más críticos. En embarazadas, la variabilidad también es amplia, con coberturas óptimas en algunas provincias y subóptimas en otras”. expresó.

Coqueluche (Tos Convulsa o Pertussis): Definiciones, Recomendaciones y Control

Definiciones de Caso

Caso Sospechoso

En menores de 6 meses, se considera caso sospechoso a toda infección respiratoria aguda que presente al menos uno de los siguientes síntomas: apnea, cianosis, estridor inspiratorio, vómitos tras la tos o tos paroxística.

En niños mayores de 6 meses y hasta 11 años, la sospecha se basa en tos de 14 o más días acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: tos paroxística, estridor inspiratorio o vómitos después de la tos, sin otra causa aparente.

Para mayores de 11 años, se considera sospechoso quien presente tos persistente de 14 o más días, sin otros síntomas acompañantes.

Caso Confirmado

Se confirma el diagnóstico cuando el paciente con infección respiratoria presenta tos de cualquier duración y cultivo positivo para el agente causal.

También se considera confirmado a quien tenga clínica compatible de coqueluche y resultados positivos por PCR específica o seroconversión en el laboratorio.

Además, se incluye a pacientes con clínica compatible y nexo epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio.

Caso Probable

Un caso probable corresponde a pacientes con clínica compatible pero sin confirmación de laboratorio (no estudiado o resultados no concluyentes) y sin nexo epidemiológico con caso confirmado.

También se incluyen quienes tienen clínica incompleta o datos insuficientes y resultado positivo por PCR o seroconversión.

Caso Descartado

Se descarta cuando la clínica es incompleta o los datos son insuficientes, el resultado de laboratorio es negativo y no existe nexo epidemiológico con un caso confirmado.

Recomendaciones Generales

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda mantener el alerta, sensibilizar la sospecha diagnóstica y notificar casos de coqueluche ante la presencia de signos y síntomas compatibles. Es fundamental implementar acciones que aumenten las coberturas de vacunación, especialmente la dosis de los 18 meses, ya que es la última oportunidad de vacunar contra tos convulsa a un niño hasta los 6 años.

Los lactantes menores de 6 meses son los más vulnerables y pueden padecer formas graves y mortales de la enfermedad, tanto por su corta edad como por no contar aún con las tres dosis del esquema básico. La falta de vacunación incrementa el número de susceptibles a la enfermedad, quienes pueden transmitirla a los lactantes, agravando el cuadro. Por ello, es imprescindible no perder oportunidades de vacunación en ninguna edad ni grupo de riesgo.

Acciones para el Control de Foco

Investigación y Aislamiento

Ante un caso sospechoso, se debe realizar una investigación adecuada e implementar acciones de control. El aislamiento de personas sintomáticas debe mantenerse durante cinco días de tratamiento antibiótico. Se recomienda distanciar los casos sospechosos de lactantes y niños pequeños no inmunizados, hasta que hayan recibido antibióticos durante al menos cinco días.

Toma de Muestra

Es necesario realizar aspirado o hisopado nasofaríngeo y tomar muestras de suero para confirmar la enfermedad.

Tratamiento Antibiótico

El tratamiento específico incluye macrólidos como eritromicina, azitromicina, claritromicina y trimetropina-sulfametoxazol. La eritromicina se administra en dosis de 40 a 50 mg/kg/día por vía oral, dividida en cuatro tomas, con una dosis máxima de 2 g/día durante 14 días. La claritromicina y la azitromicina son opciones para quienes no toleran eritromicina. La observación de síntomas respiratorios debe mantenerse durante 14 días después del último contacto.

Dosificación por Edad

Lactantes > 1 mes y niños: Eritromicina 40-50 mg/kg/día en 4 tomas, máximo 2 g/día, vía oral, 14 días. Claritromicina 15 mg/kg/día en 2 tomas, máximo 1 g/día, vía oral, 7 días. Azitromicina:

- Lactantes 6 meses: 10 mg/kg (máximo 500 mg) primer día, seguido de 5 mg/kg/día (máximo 250 mg) días 2 a 5.

Adolescentes y adultos: Eritromicina 2 g/día en 4 tomas, vía oral, 5 días. Azitromicina 500 mg el primer día, vía oral, 5 días. Claritromicina 1 g/día en 2 tomas, vía oral, 7 días.

*Eritromicina y claritromicina están contraindicadas en menores de 1 mes.

Protección de los Contactos

La profilaxis antibiótica debe administrarse a todos los contactos familiares y cercanos, sin distinción de edad o estado inmunitario, utilizando macrólidos. La eritromicina elimina el estado de portador y limita la transmisión secundaria, pero otras opciones como claritromicina, azitromicina y trimetropina-sulfametoxazol también son válidas.

La protección de los contactos incluye la vacunación: una dosis de DPT para contactos cercanos menores de 7 años que no hayan recibido cuatro dosis ni una en los últimos tres años; una dosis de dTpa para mayores de 7 y menores de 11 años. La quimiprofilaxis antibiótica debe darse independientemente del estado vacunal.

Se recomienda la búsqueda activa y vacunación casa por casa, especialmente en barrios con menor acceso a establecimientos de salud, además de investigar los contactos y la fuente de infección, desinfectar secreciones y objetos contaminados, y realizar limpieza terminal.

El aislamiento escolar implica que los contactos familiares menores de 7 años con inmunización inadecuada no concurran a instituciones durante 14 días tras la última exposición, o hasta recibir antibióticos apropiados por cinco días. Los enfermos no deben asistir a instituciones escolares hasta cumplir cinco días de tratamiento antibiótico. Es vital asegurar que todos los niños de 5 a 6 años cuenten con el refuerzo escolar.

Laboratorio y Notificación

Es necesario tomar muestras para pruebas de laboratorio según la normativa vigente y realizar la notificación inmediata al nivel correspondiente a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS C2 y SIVILA).

Vacunación y Cobertura

Se debe continuar mejorando las coberturas de vacunación regular, priorizando las áreas con baja cobertura y fortaleciendo las dosis de los 18 meses, 6 años y 11 años. El control del carnet de vacunación en el entorno familiar es esencial para completar la cobertura antipertussis conforme al Calendario Nacional.

Es importante verificar las dosis aplicadas:

2 meses: 1 dosis con componente pertussis (pentavalente, cuádruple o séxtuple).

4 meses: 2 dosis con componente pertussis (pentavalente, cuádruple o séxtuple).

6 meses: 3 dosis con componente pertussis (pentavalente o cuádruple).

18 meses: 3 dosis pentavalente/cuádruple y primer refuerzo cuádruple.

5-6 años: 3 dosis pentavalente/cuádruple, primer y segundo refuerzo cuádruple DPT.

11-12 años: 3 dosis pentavalente/cuádruple, primer y segundo refuerzo cuádruple DPT y 1 dosis dTpa.

Personal de salud que asiste a niños menores de 1 año: 1 dosis dTpa.

La dosis de triple bacteriana del ingreso escolar no se intercambia por dTpa, ya que esta última contiene menos componentes diftérico y tetánico; se debe seguir el esquema recomendado por el Calendario Nacional de Inmunizaciones. Esquemas incompletos deben continuarse según las Normas Nacionales de Vacunación, acorde a la edad y grupo de riesgo.

La meta establecida es alcanzar el 95% de cobertura en el 100% de los municipios del país.