Alumnos toman el Colegio Nacional Buenos Aires en rechazo a la continuidad de la rectora

Los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA) mantienen desde anoche la toma del establecimiento contra de la continuidad de la rectora Valeria Bergman de cara a las próximas elecciones de la institución y en reclamo por problemas de infraestructura en el histórico edificio ubicado en el barrio porteño de Montserrat, a una cuadra de Plaza de Mayo.

Tras realizar ayer asambleas en el turno mañana, tarde y vespertino, más de 200 estudiantes decidieron tomar el establecimiento hasta el miércoles, en rechazo a la postulación de la rectora Bergman para un nuevo período de cuatro años al frente de la institución.

“Este diciembre se cumplen cuatro años de su gestión y nosotros estamos reclamando que Valeria Bergman no reelija como rectora, porque en los últimos años notamos un deterioro muy importante del colegio”, dijo hoy a Télam la presidenta del Centro de Estudiantes, Victoria Liascovich, desde la puerta del colegio.

Entre los motivos del reclamo, la estudiante de quinto año detalló el deterioro institucional, de infraestructura y de seguridad de las y los alumnos. Remarcaron: “Queda en evidencia día a día el desinterés y la desidia de las autoridades hacia el Colegio”. En un comunicado, advierten que “se caen techos, ventiladores, y ventanas, la situación edilicia no da para más”, y apuntaron que “durante cuatro años de gestión, no se realizó ningún concurso docente y no habría intención de hacerlo”.

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, sostuvo que “lo que hay ahí es una decisión institucional de la UBA que tiene que decidir los cargos de los rectores de sus escuelas secundarias que tienen un determinado modelo de elección”. En diálogo con C5N, agregó: “La UBA lo hará responsablemente, lo hará con sus mecanismos institucionales como lo ha hecho siempre. La UBA tiene mecanismos institucionales para resolverlo. La UBA tiene la envergadura, la institucionalidad y la madurez para resolverlo como corresponde”.

En cuanto al reclamo estudiantil, a titular del CNBA sostuvo que “desde lo institucional, nosotros presentamos proyectos y nos los duerme y no los firma, como por ejemplo uno de reforma del sistema de faltas (una forma de justificación de las faltas), el cual fue aprobado de manera democrática por este consejo integrado por toda la comunidad educativa y Valeria no lo firma”.

Refiriéndose a la infraestructura edilicia, Liascovich señaló que “se cayó un ventilador y una ventana en la cabeza de un estudiante, hay riesgo de derrumbe en un aula y se cayeron pedazos de techos en el departamento de geografía y en el de química”. Sobre la seguridad para los y las estudiantes, declaró: “Entraron a robar en el colegio y se llevaron 17 televisores LED, por lo que la seguridad de los estudiantes tampoco está garantizada”. Afirmó también que, en los cuatro años de gestión, la actual rectora “no llamó a ningún concurso docente”.

Sobre la situación académica, la estudiante afirmó que “eso implica que la excelencia académica del Nacional Buenos Aires deja de ser efectiva porque eso implica que la rectoría está designando docentes a dedo que son afines a su gremio, lo cual no sucedía con el rector anterior”, y aclaró que la toma se mantendrá hasta el miércoles inclusive, para que luego “continúe el curso de ingreso”.

Por otra parte, Joaquín Salituri, docente del colegio, manifestó ante los medios en la puerta del colegio una posición contraria a la medida de los estudiantes, calificándola como “una cuestión política por las elecciones cercanas del centro de estudiantes”. Salituri, director operativo de Educación Media en la Universidad de Buenos Aires y docente también de los colegios Carlos Pellegrini y de Educación Técnica, dijo: “Por supuesto que no la comparto, es una decisión fuera de contexto que la entendemos en un marco electoral, los días 3 y 4 de noviembre tienen elecciones del centro de estudiantes”.

“Tema concursos es falso, están en marcha, pero es un proceso que se tuvo que ajustar a una lógica digital, llamada Tramites a Distancia (TAD) que no estaba prevista en el viejo reglamento, y en pandemia se anuló porque había una lógica presencial, con instancias en las que los profesores tienen que dar una clase de exposición para comprobar su idoneidad”, explicó y dijo que “ya están elevados los pedidos y en los próximos días comienza un profesor de Matemáticas”, explicó Salituri.

Según el profesor, durante este año se está poniendo en práctica el Plan integral de mantenimiento del edificio y “se están haciendo dos baños nuevos y se han hecho muchísimas obras”. Agregó que “se está evaluando que la institución ingrese como patrimonio nacional para que sea cuidado” siguiendo los parámetros de ese tipo de edificios.

