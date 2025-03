Bahía Blanca desde anoche esperaba la lluvia, pero no con esta violencia

A las cuatro de la mañana, Mercedes Carrizo vio cómo el agua arrastraba las zapatillas que había dejado en el suelo de su habitación, en una casita de Villa Caracol. A las cinco, los mensajes en los grupos de vecinos de otros barrios cercanos hablaban de calles convertidas en ríos, de cloacas rebalsadas, de autos flotando. A las seis, los primeros evacuados llegaban a los centros habilitados por la municipalidad. A las siete, en los barrios bajos, el agua ya les llegaba a la cintura.

Bahía Blanca, acostumbrada a los azotes del viento, desde anoche esperaba la lluvia. Pero no así. No así de golpe. No con esta violencia. No con más de 250 milímetros en pocas horas.

El Hospital Penna colapsó: los médicos comentaban que no había dónde poner a los pacientes, la guardia quedó inundada y las salas de internación con agua en el piso.

En la calle, un goteo de personas llegaba a los centros de evacuación: Sansinena, Natan, Calle Belén. Madres con chicos en brazos, gente con lo puesto al resguardo de la estación de trenes.

En Alem 1668, Gerónimo Berardi gritaba desde su ventana: “¡Una señora está pidiendo ayuda, se están ahogando!”. En la calle Casanova 4152, Analia Medina, de 45 años, se trepó al tanque de agua, lo único seco en toda la cuadra.

Por Maldonado 1609, el arroyo Napostá había roto sus cauces y Andrés Acuña enviaba un mensaje desesperado por grupos de Facebook: “El agua está arriba del techo y hay una familia que necesita ayuda. Tienen un bebé y un nene de 10 años, ¡por favor!”.

En el barrio Thompson, Romina Rodríguez pedía que cortaran la energía porque la corriente electrificó algunas viviendas. “Mi suegro ya se quedó pegado dos veces. Se le murió el perro. Bajó la térmica, pero la corriente sigue en la casa”, dijo.

En Bajo Rondeau, varias familias se refugiaron en una casa cerca de la capilla de San Dionisio. “Nadie puede salir”, avisó Alicia Arellano. Solo a un par de cuadras, en Tierras Argentinas, las personas resisten a ser evacuadas para que no les roben lo que les queda.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó el envío de efectivos de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal a Bahía. Defensa Civil informó que son más de 50 los evacuados. EDES cortó la luz, ABSA cortó el agua. Vialidad pidió no usar los accesos a la ciudad. El aeropuerto canceló vuelos. Los colectivos dejaron de circular. El 911 no daba abasto con los llamados. La radio repetía la alerta meteorológica roja. El municipio pedía calma. La gente, en las redes, preguntaba qué hacer.

A las diez, el agua seguía subiendo. A las once, todavía llovía.

MC