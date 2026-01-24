Un cartonero murió desangrado mientras buscaba materiales en un contenedor de basura en la Ciudad de Buenos Aires

Un hombre en situación de calle, de aproximadamente 30 años, murió el jueves pasado en el barrio porteño de Belgrano, luego de sufrir una herida fatal mientras hurgaba dentro de un contenedor de residuos. El hecho ocurrió en la intersección de Teodoro García y Cabildo.

Según relataron integrantes de la organización solidaria Amigos en el Camino, que asiste a personas sin techo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, la víctima era un cartonero y no llevaba documentación, por lo que hasta el momento no se pudo establecer su identidad. El hombre fue encontrado sin vida al costado de un contenedor de basura.

De acuerdo con la información que la Policía le transmitió a Carlos Jacykowski, integrante de la organización, el joven habría sufrido una herida profunda al cortarse con una chapa mientras revisaba el interior del tacho y murió desangrado. “Eso es lo que nos dijeron”, señaló, conmovido por la situación.

“Dentro del bolquete habían unas chapas. Se mete y entra a sacar. Cuando ya estaba afuera, dobla una chapa y se corta el brazo y muere desangrado. Cuando vino el primer policía ya no había nada que hacer. Las chapas estaban al lado del bolquete”, destacó Jacykowski.

Desde Amigos en el Camino expresaron su profunda tristeza por lo ocurrido y remarcaron la extrema vulnerabilidad en la que viven muchas personas en situación de calle, que diariamente se exponen a riesgos graves en busca de alimentos o materiales reciclables para subsistir.

“Nadie sabía su nombre, creemos que no era uno de los Amigos en el Camino que visitábamos en la zona. Nuestra compañera voluntaria Vir Salazar, chequeó que estuviera el Amigo de la cuadra y nos informó que la Comisaria 14B interviniente, le tomaba las huellas dactilares para saber su identidad”, fue el mensaje que compartieron desde la organización en redes sociales.

Y agregaron: “No conocemos tu nombre pero podrías haber sido nuestro Amigo, ya que tenemos muchos con una historia parecida, por eso te despedimos honrando tu vida. Descansá en Paz Amigo Qué puedas encontrar tu lugar en el cielo”.

El hecho generó conmoción entre voluntarios y vecinos de la zona, y volvió a poner en el centro del debate la realidad de quienes viven en la calle, la precariedad de sus condiciones de vida y la falta de respuestas estructurales frente a una problemática que se agrava con el paso del tiempo.