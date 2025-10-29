La Corte Suprema confirmó el procesamiento del intendente Fernando Espinoza por abuso sexual

La causa contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por los delitos de abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial quedó más cerca del juicio oral. Este martes, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por la defensa del dirigente y confirmó su procesamiento.

Espinoza está acusado de haber abusado sexualmente de su exsecretaria privada, Melody Jacqueline Rakauskas. En su fallo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la queja interpuesta por el intendente al considerar que no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. De esta forma, quedó firme el avance de la causa hacia el debate oral.

Además, los miembros del máximo tribunal ratificaron que Espinoza continúe en libertad provisoria, pero mantuvieron la prohibición de acercamiento y contacto con Rakauskas.

A fines de marzo, el juez en lo Criminal Fernando Caunedo había resuelto elevar la causa a juicio oral, luego de que Rakauskas denunciara a Espinoza por abuso sexual en mayo de 2021.

El intendente también está procesado por desobediencia a una orden judicial, tras haber incumplido la restricción de acercamiento al comunicarse telefónicamente con la víctima para intentar convencerla de que retire la denuncia.