Denuncian que tres alumnos de una escuela de Maschwitz planificaban una masacre por WhatsApp

Alumnos de una escuela de Ingeniero Maschwitz escribieron mensajes por WhatsApp en donde parecen planificar una masacre dentro del establecimiento y generó temor entre la comunidad educativa y la intervención de las autoridades locales y de la Justicia, que investiga el caso.

“Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”, dice uno de los mensajes enviados al grupo de la aplicación de mensajería instantánea.

En el chat, al menos tre estudiantes de la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz intervienen en lo que parece ser la organización de un ataque y manifiestan que asesinarán a “quien toque”.

“Bueno, esto es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo… acá no es que ustedes elijan a quien mierda le van a disparar, persona que ven, persona que le disparan sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo. Ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes, si no para el que se arrepiente también”, expresa un mensaje en el grupo “Tiroteo escolar”, donde hay cerca de 10 alumnos.

Los mensajes fueron publicados en un grupo de Facebook y varios usuarios informaron que sus hijos recibieron mensajes intimidatorios de que “no vayan hoy a la escuela”, junto con la imagen de un arma.

“Lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar, pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene”, expresa otro mensaje.

Se informó que, pese a que los padres decidieron no enviar a sus alumnos a la escuela, en estos últimos días se reforzó la seguridad en las instituciones educativas de la zona.

La causa ya fue judicializada y se espera que en las próximas horas se avance con allanamientos y toma de declaraciones. Los alumnos que intimidaron tienen entre 13 y 15 años.

Al conocer esta situación, numerosas familias tomaron contacto con las autoridades del colegio para saber si estaban al tanto y qué medidas estaban tomando. De hecho, en las últimas horas se llevó a cabo una reunión informativa en las puertas de la institución, cuya directora es la docente Vanesa Klos. Mientras tanto, muchos alumnos no asistieron a clases hasta no tener garantizada su seguridad, de acuerdo a lo que informa el medio local El Día de Escobar.

Después de esa reunión, muchos padres y madres se dirigieron a la comisaría de Ingeniero Maschwitz para realizar una denuncia colectiva. También convocaron a medios nacionales para darle mayor visibilidad al caso.

Fuentes oficiales informaron que la alumna que promovía el ataque “venía recibiendo una contención especial por parte de las autoridades educativas, ya que había presentado trastornos vinculados a la salud mental”.

La inspectora jefa distrital, Laura Valla, se hizo presente en el establecimiento apenas se conoció el caso. También se dio intervención a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Zárate-Campana, que como primera medida dispuso tomarle declaración a los padres de los alumnos que formaban parte de ese grupo de WhatsApp.

Los tres alumnos inviolucrados fueron separados de la institución y no podrán acercarse al establecimiento por cuatro meses. Pordrán continuar su cursada de manera virtual, de acuerdo a la decisión de las autoridades escolares.

Con información de agencias y El Día de Escobar.

