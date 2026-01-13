Se derrumbó un centro médico de OSECAC en Palermo: seis heridos

Un centro médico de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) se derrumbó en Palermo y se realiza operativo en la zona. Por el hecho hay seis heridos trasladados.

El siniestro sucedió en Medrano al 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti, cuando se cayó parte del cielorraso.

En el lugar, personal del SAME atendió a 10 pacientes y seis mayores debieron ser trasladados a los hospitales Durand, Fernández, Ramos Mejía.

Conforme a lo descripto en el parte policial, el siniestro sucedió en el centro médico que consta de una planta baja y dos pisos destinados a consultorios.

Al lugar acudieron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, efectivos de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad y del cuerpo K-9 con perros especializados para situaciones de rescate.

Una inspección final por parte de bomberos del GER confirmó que ya no se encontraban más personas dentro del establecimiento tras la evacuación.