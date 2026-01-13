eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Intervino el SAME

Se derrumbó un centro médico de OSECAC en Palermo: seis heridos

  • El hecho sucedió en Medrano al 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti. Personal del SAME atendió a 10 pacientes y seis mayores debieron ser trasladados a los hospitales Durand, Fernández, Ramos Mejía. 

Derrumbe en un centro médico en Palermo.
Derrumbe en un centro médico en Palermo. Captura de YouTube

elDiarioAR

0

Un centro médico de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) se derrumbó en Palermo y se realiza operativo en la zona. Por el hecho hay seis heridos trasladados. 

El siniestro sucedió en Medrano al 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti, cuando se cayó parte del cielorraso.

En el lugar, personal del SAME atendió a 10 pacientes y seis mayores debieron ser trasladados a los hospitales Durand, Fernández, Ramos Mejía. 

Conforme a lo descripto en el parte policial, el siniestro sucedió en el centro médico que consta de una planta baja y dos pisos destinados a consultorios. 

Al lugar acudieron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, efectivos de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad y del cuerpo K-9 con perros especializados para situaciones de rescate.

Una inspección final por parte de bomberos del GER confirmó que ya no se encontraban más personas dentro del establecimiento tras la evacuación.

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats