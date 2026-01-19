Día del cervecero: ¿por qué se celebra el 19 de enero?

Desde 1950, cada 19 de enero se celebra en Argentina el Día del Trabajador Cervecero, en recuerdo de la creación de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines, el sindicato que representa a los empleados de la industria cervecera y maltera en todo el país.

La entidad fue constituida en 1936, en la ciudad de Quilmes, bajo el nombre de Federación de Obreros Cerveceros y Afines de la República Argentina (FOCARA). Su objetivo central fue, desde el inicio, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector y unificar su representación a nivel nacional.

Uno de los hitos de su historia se produjo en 1949, cuando el gremio logró firmar el primer convenio colectivo de trabajo. Ese acuerdo estableció escalas salariales, categorías y escalafones, además de reconocer derechos como el pago de horas extras, las vacaciones y la licencia por enfermedad. La personería jurídica nacional, sin embargo, recién fue obtenida en 1954, luego de un proceso gradual que comenzó en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán, y se amplió posteriormente a Córdoba y Mendoza.

Aunque su consumo se expandió con fuerza en las últimas décadas, la cerveza tiene un origen milenario. Investigaciones históricas sitúan sus primeras formas de elaboración hace más de 4.000 años, en civilizaciones como la egipcia y la babilónica, a partir de la fermentación de cereales como el trigo y la cebada. Durante siglos, el proceso fue considerado un saber artesanal reservado a los llamados “maestros cerveceros”.

En la actualidad, la cerveza es una de las bebidas más consumidas a nivel global. En Argentina, el consumo anual per cápita se estima en alrededor de 45 litros, impulsado por la expansión de las cervecerías artesanales y el desarrollo tecnológico de la producción industrial.

Más allá de los avances técnicos, el oficio del cervecero continúa siendo una pieza central del proceso: es quien define el perfil del producto y supervisa su calidad antes de que llegue al consumidor.