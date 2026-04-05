Día Internacional de la Conciencia: por qué se celebra cada 5 de abril

Cada 5 de abril se conmemora el Día Internacional de la Conciencia, una fecha impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que busca promover valores esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo de sociedades más justas.

La iniciativa, aprobada en 2019, pone el foco en la importancia de la reflexión individual como motor de cambio colectivo. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas sostiene que la conciencia —entendida como la capacidad de distinguir entre el bien y el mal— es un pilar fundamental para construir una cultura de paz.

En un contexto global atravesado por conflictos, tensiones sociales y desafíos económicos, la jornada adquiere un significado particular. Más allá de los grandes debates políticos o las decisiones institucionales, el llamado apunta a revisar las acciones cotidianas y el impacto que estas tienen en el entorno.

Desde el organismo internacional remarcan que fomentar una conducta ética no es solo responsabilidad de los Estados, sino también de cada individuo. Actitudes como el respeto, la empatía, la solidaridad y la honestidad forman parte de una base necesaria para fortalecer el tejido social.

Además, el Día Internacional de la Conciencia se vincula con otros objetivos promovidos por la ONU, como el desarrollo sostenible, la inclusión y la resolución pacífica de conflictos. La premisa es clara: no puede haber progreso duradero sin valores que orienten las decisiones humanas.

Especialistas en educación y ciencias sociales coinciden en que la formación de la conciencia comienza desde edades tempranas y se construye a lo largo de toda la vida. En ese proceso, la familia, la escuela y los entornos comunitarios cumplen un rol clave.

En la Argentina, la fecha se suma a un calendario de efemérides que invitan a la reflexión, en un escenario donde los debates públicos suelen estar atravesados por la polarización. En ese marco, la jornada propone una pausa para repensar conductas y recuperar el valor del diálogo.

Si bien no se trata de una celebración masiva, el Día Internacional de la Conciencia gana cada vez más relevancia como una oportunidad para promover cambios profundos desde lo individual hacia lo colectivo.

En definitiva, la conmemoración del 5 de abril busca recordar que cada decisión, por pequeña que parezca, contribuye a moldear la sociedad. Y que el ejercicio de la conciencia puede ser, en última instancia, una herramienta poderosa para transformar la realidad.