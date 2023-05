Día Internacional de los Trabajadores: ¿por qué se conmemora el 1° de mayo?

Los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores se remontan al año 1886, en Estados Unidos. En esa época los trabajadores iniciaron una lucha para reducir la jornada laboral a 8 horas. El único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de 18 horas sin causa justificada y la consecuencia era una multa de 25 dólares.

El sindicato mayoritario -“Noble Order of the Knights of Labor” (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo)- inició una huelga a partir del 1 de mayo de 1886. La protesta contó con una adhesión en todo el país de más de cinco mil personas. En Chicago, los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros y sangrientos.

Tras varios días de huelga, el 4 de mayo se convocó una concentración en la plaza de Haymarket, con una tensión creciente. Ese día un artefacto explotó en la plaza, resultando muerto un policía. Hubo muchos detenidos, cinco de los cuales fueron condenados a la horca: tres periodistas, un tipógrafo y un carpintero. Se les conoce como “los Mártires de Chicago”.

La repercusión mundial de estos hechos provocó una oleada de indignación que obró como factor aglutinante de fuerzas dispersas que combatían por los mismos ideales que aquellos trabajadores estadounidenses.

Treinta y tres años después, en 1919, la primera conferencia de la OIT, que acababa de ser constituida, proponía la adopción universal de la jornada de ocho horas y la semana de 48 horas. Tras un largo debate, la moción fue finalmente aprobada.

En honor a la lucha por la jornada laboral de 8 horas y en memoria de los trabajadores de Haymarket, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores.

En la lucha por sus reivindicaciones laborales, los trabajadores lograron a lo largo de la historia derechos y beneficios contractuales reconocidos por la legislación en materia laboral, contemplados en contratos y convenios colectivos de trabajo. Algunos de ellos son:

Reducción de la jornada laboral a 8 horas.

Seguridad Social para los trabajadores: Seguro contra Enfermedades, Accidentes de Trabajo, Invalidez y Vejez.

Igualdad salarial.

Derecho al salario mínimo.

Disfrute de vacaciones.

Bonificaciones.

Pago de días festivos.

Derecho a la Asociación Sindical.

Derecho a la huelga.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia tripartita de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 estados miembros.

Fue creada en el año 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, reflejando la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente.

Entre los principales objetivos de este organismo se destacan la promoción de los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo, formular políticas y elaborar programas que promuevan el trabajo decente de hombres y mujeres. Asimismo, estimular el mejoramiento de la protección social de los trabajadores y fortalecer el diálogo, en el abordaje de temas relacionados con el trabajo.

