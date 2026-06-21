Día Internacional del Yoga: ¿por qué se celebra el 21 de junio?

El 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga, una efeméride establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014 a propuesta de la India. La fecha fue elegida por coincidir con el solsticio de verano en el hemisferio norte, un momento que distintas tradiciones consideran significativo desde el punto de vista espiritual.

La primera celebración oficial tuvo lugar en 2015 y desde entonces la jornada se conmemora en decenas de países con actividades abiertas al público, clases masivas y encuentros destinados a difundir una práctica que, aunque tiene miles de años de historia, se expandió globalmente durante las últimas décadas.

Una tradición con raíces antiguas

El yoga surgió en el territorio de la actual India hace más de dos mil años. Su origen está vinculado a tradiciones filosóficas y espirituales que buscaban armonizar cuerpo, mente y conciencia a través de posturas físicas, ejercicios respiratorios y técnicas de meditación.

Con el paso del tiempo, la práctica adoptó diferentes formas y escuelas. En Occidente, su difusión estuvo asociada principalmente a sus beneficios para la salud física y mental, aunque muchas corrientes continúan resaltando su dimensión filosófica y espiritual.

Los beneficios que destacan especialistas y organismos internacionales

La Organización Mundial de la Salud ha señalado la importancia de incorporar actividad física regular para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida. En ese contexto, el yoga aparece como una alternativa accesible para personas de distintas edades y condiciones físicas.

Diversos estudios científicos han vinculado su práctica con mejoras en la flexibilidad, el equilibrio y la fuerza muscular. También se la asocia con la reducción del estrés, la ansiedad y algunos trastornos vinculados al sueño, aunque especialistas advierten que sus efectos pueden variar según cada persona y que no reemplaza tratamientos médicos cuando estos son necesarios.

Una actividad en crecimiento

En los últimos años, el yoga amplió su presencia en gimnasios, centros culturales, clubes, hospitales y espacios públicos. La oferta de clases presenciales y virtuales contribuyó a que más personas se acercaran a una disciplina que combina movimiento, respiración consciente y relajación.

El crecimiento de su práctica también impulsó debates sobre la necesidad de preservar sus tradiciones y evitar que quede reducida únicamente a una actividad física, desligada de los contextos culturales en los que se desarrolló originalmente.

Una fecha para promover hábitos saludables

El Día Internacional del Yoga busca fomentar prácticas vinculadas al bienestar y la prevención en salud. La conmemoración invita a reflexionar sobre la importancia de la actividad física, el manejo del estrés y el cuidado integral de las personas en un contexto donde los problemas de salud mental y las enfermedades asociadas al sedentarismo representan desafíos crecientes.

Más allá de sus distintas variantes y enfoques, el yoga continúa consolidándose como una de las prácticas de bienestar más difundidas a nivel mundial, con millones de personas que lo incorporan a su vida cotidiana.