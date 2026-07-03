Día del Locutor y de la Locutora en Argentina: ¿por qué se celebra el 3 de julio?

Cada 3 de julio se celebra el Día del Locutor en Argentina, una jornada dedicada a reconocer la labor de quienes, a través de su voz, acompañan a millones de personas desde la radio, la televisión, los medios digitales y los distintos espacios de comunicación. La efeméride pone en valor una profesión que forma parte de la historia cultural del país y que continúa adaptándose a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de consumir contenidos.

La fecha tiene su origen en un acontecimiento ocurrido en 1943, cuando un grupo de profesionales de la radio se reunió para crear la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), institución que nació con el objetivo de defender los derechos laborales, promover la capacitación y jerarquizar la actividad. Ese encuentro, realizado el 3 de julio, quedó grabado como un hito para la profesión y dio lugar a la celebración que se mantiene hasta la actualidad.

Una profesión que creció junto a la radio argentina

La historia de la locución está estrechamente vinculada con el desarrollo de la radio en Argentina. Desde las primeras transmisiones realizadas en la década de 1920, los locutores se convirtieron en figuras fundamentales para acercar la información, la música, el deporte y la cultura a los hogares de todo el país.

Con el paso de los años, la profesión amplió su campo de acción. Además de conducir programas radiales, los locutores comenzaron a desempeñarse en la televisión, la publicidad, el doblaje, la narración de documentales, los eventos institucionales y, más recientemente, en podcasts, plataformas de streaming y contenidos para redes sociales.

Mucho más que una buena voz

Aunque la voz es la principal herramienta de trabajo, la locución requiere una sólida formación profesional. Los especialistas destacan la importancia de la dicción, la interpretación, el manejo del lenguaje, la respiración, la expresión oral y la capacidad para transmitir emociones y generar cercanía con la audiencia.

En Argentina, la carrera de Locución Nacional cuenta con reconocimiento oficial y se dicta en institutos y universidades habilitados. La formación incluye materias vinculadas con la comunicación, la producción de contenidos, la técnica vocal y el conocimiento de los medios, preparando a los futuros profesionales para desempeñarse en distintos ámbitos.

La evolución de la locución en la era digital

La transformación tecnológica modificó profundamente el trabajo de los locutores. La irrupción de internet, las plataformas de audio bajo demanda y las redes sociales abrió nuevas oportunidades laborales y permitió que muchos profesionales desarrollaran proyectos independientes con alcance nacional e internacional.

Hoy, además de la radio y la televisión, la voz está presente en audiolibros, asistentes virtuales, producciones audiovisuales, videos institucionales, cursos en línea y una amplia variedad de formatos digitales que demandan comunicadores con formación y versatilidad.

Voces que marcaron generaciones

A lo largo de la historia, la Argentina ha contado con locutores y locutoras que dejaron una huella imborrable en los medios de comunicación. Sus voces acompañaron acontecimientos históricos, grandes transmisiones deportivas, programas de entretenimiento y ciclos informativos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

La profesión también ha sido clave en momentos de emergencia y en la difusión de campañas de interés público, reafirmando el papel social de quienes tienen la responsabilidad de informar con claridad, precisión y credibilidad.

Cada 3 de julio, el Día del Locutor en Argentina invita a rendir homenaje a los profesionales que, detrás de un micrófono o frente a una cámara, construyen un puente cotidiano entre la información y la sociedad. En un contexto donde la comunicación evoluciona de manera constante, la locución continúa siendo una herramienta esencial para informar, emocionar, educar y entretener.

La efeméride también recuerda la importancia de seguir jerarquizando una profesión que ha sabido reinventarse a lo largo de las décadas y que continúa siendo protagonista en el universo de los medios tradicionales y digitales.

NB