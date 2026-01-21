Día mundial del abrazo: ¿por qué se celebra el 21 de enero?

El 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, una fecha que invita a poner en primer plano las demostraciones de afecto y su impacto en el bienestar emocional y social.

La jornada fue impulsada en 1986 por Kevin Zaborney, un estadounidense que trabajaba en un correccional juvenil de Michigan y observaba una marcada dificultad para expresar afecto en público, incluso dentro de las familias. Convencido de que esa carencia tenía consecuencias emocionales y sociales, propuso instaurar un día dedicado al abrazo como gesto simple y reparador.

La iniciativa fue incluida ese mismo año en el Calendario de eventos Chase, lo que permitió su difusión en Estados Unidos. Con el tiempo, la conmemoración cruzó fronteras y se transformó en una fecha de alcance internacional. Zaborney eligió ubicarla entre Navidad y San Valentín, un período que consideraba propicio para fomentar la cercanía en contextos atravesados por tensiones sociales, desigualdad o violencia.

Especialistas en salud y psicología coinciden en que el contacto físico cumple un rol clave en el desarrollo y el bienestar de las personas. Los abrazos contribuyen a generar sensación de seguridad, reducen el estrés, favorecen la regulación emocional y fortalecen los vínculos afectivos. Estudios también los asocian con beneficios fisiológicos, como la disminución de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, las demostraciones de afecto —como besos y abrazos— son señaladas como fundamentales para el desarrollo emocional y la construcción de vínculos seguros.

La consigna del Día Internacional del Abrazo es simple: celebrar el contacto humano y el afecto cotidiano, empezando por las personas más cercanas y extendiéndolo, cuando sea posible, a la comunidad.