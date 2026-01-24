Día mundial de la educación: ¿por qué se celebra el 24 de enero?

El Día Internacional de la Educación se conmemora cada 24 de enero, una jornada impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para destacar el papel esencial de la educación en la paz, el desarrollo sostenible y la inclusión social. La fecha invita a reflexionar sobre los desafíos que aún persisten para garantizar el acceso a una educación de calidad en todo el mundo.

La educación es reconocida como un derecho humano básico y un pilar del progreso social. Sin embargo, millones de niñas, niños y jóvenes siguen enfrentando barreras vinculadas a la pobreza, los conflictos armados, la desigualdad de género y la falta de infraestructura educativa. Estas dificultades condicionan el acceso al aprendizaje y perpetúan brechas sociales y económicas.

En la actualidad, el debate educativo también está atravesado por la transformación tecnológica y los cambios en el mundo del trabajo. La digitalización, la inteligencia artificial y las nuevas formas de comunicación plantean el desafío de actualizar contenidos y metodologías, sin perder de vista la inclusión y la equidad.

El Día Internacional de la Educación también destaca el rol de docentes y comunidades educativas, cuyo compromiso resulta clave para sostener los procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente en contextos adversos. Invertir en educación no solo impacta en el desarrollo individual, sino que fortalece la democracia y la cohesión social.

Más que una efeméride, el 24 de enero es un llamado a renovar el compromiso colectivo con la educación como herramienta de transformación. Garantizar el derecho a aprender es una condición indispensable para construir un futuro más justo, equitativo y sostenible.

NB