Dia del Nutricionista: ¿por qué se celebra el 11 de agosto?

Cada 11 de agosto, se celebra en toda Latinoamérica el Día del Nutricionista, en honor al nacimiento del Dr. Pedro Escudero, un destacado médico argentino que revolucionó la nutrición en la región. Este día conmemora su invaluable contribución al desarrollo de esta disciplina y su impacto en la salud pública.

¿Quién fue Pedro Escudero?

El Dr. Pedro Escudero es reconocido como el fundador de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, la primera institución en Latinoamérica dedicada a la formación de profesionales en el campo de la nutrición.

Su visión y dedicación sentaron las bases para el desarrollo de esta disciplina en toda la región, y su legado sigue siendo una referencia fundamental en la nutrición moderna.

Las cuatro Leyes de la Alimentación: Un legado vigente

Uno de los aportes más significativos de Escudero son las Cuatro Leyes de la Alimentación, principios que un plan nutricional debe cumplir para garantizar una alimentación saludable en la población general. Estos principios son fundamentales para el diseño de cualquier plan alimentario y han resistido la prueba del tiempo, manteniéndose vigentes un siglo después.