Día del Pago Igualitario: ¿por qué se conmemora el 9 de abril?

Cada 9 de abril se conmemora en Argentina el Día del Pago Igualitario, una fecha que busca visibilizar la persistente brecha salarial entre varones y mujeres en el mercado laboral. La elección del día no es casual: simboliza el tiempo extra que deben trabajar las mujeres -alrededor de tres meses y nueve días más- para alcanzar el mismo ingreso anual que los varones.

La efeméride fue impulsada en el país por la organización Ecofeminita en 2018, con el objetivo de poner en agenda una desigualdad estructural que, pese a los avances en materia de derechos, continúa vigente. Según distintos relevamientos, la brecha salarial en Argentina se ubica entre el 25% y el 28%, e incluso se amplía en el empleo informal.

En términos concretos, esto implica que mientras los varones completan su ingreso anual al 31 de diciembre, las mujeres necesitan trabajar más de 15 meses para equiparar esos ingresos. La diferencia no responde a un único factor, sino a múltiples causas que se entrelazan.

Entre ellas, especialistas señalan la mayor presencia de mujeres en sectores laborales peor remunerados, la alta informalidad, especialmente en trabajos de casas particulares, y la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta distribución desigual del tiempo impacta directamente en las posibilidades de inserción y desarrollo laboral.

A esto se suman fenómenos como la segregación ocupacional, con mayor concentración de mujeres en áreas vinculadas al cuidado, la educación o la salud, y las dificultades para acceder a cargos jerárquicos, conocidas como “techo de cristal”. En algunos casos, además, persisten situaciones de discriminación directa, donde mujeres y varones perciben distintos salarios por igual tarea.

Una problemática mundial

La problemática no es exclusiva del país. A nivel global, distintas naciones establecen fechas simbólicas para visibilizar la desigualdad salarial, aunque varían según la magnitud de la brecha. En el plano internacional, el 18 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial, impulsado por organismos como la Organización Internacional del Trabajo.

En Argentina, informes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires advierten que la brecha salarial constituye una deuda histórica y subrayan la necesidad de avanzar en políticas públicas que promuevan la equidad en el ámbito laboral.

En ese marco, el Día del Pago Igualitario no solo busca visibilizar la desigualdad, sino también impulsar cambios estructurales que permitan reducirla, especialmente en lo que respecta a la redistribución de las tareas de cuidado y el acceso equitativo a oportunidades laborales.

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