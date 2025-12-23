Las efemérides del 23 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se cumple un nuevo aniversario del rescate de los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes.

Se trata de un evento que empezó 73 días antes, el viernes 13 de octubre de 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a Santiago de Chile se estrelló en la cordillera de los Andes, a más de 3500 metros sobre el nivel del mar. Arriba viajaban cinco tripulantes y 40 pasajeros, en su mayoría rugbiers del club Old Christians y excompañeros del colegio Stella Maris. Tras el impacto, 16 sobrevivientes salieron del fuselaje destruido e instalaron una suerte de campamento en la nieve.

El operativo de búsqueda concluyó tras 10 días. Sin haber encontrado ningún rastro del avión, los dieron por muertos. Mientras tanto, las víctimas del siniestro se hicieron fuertes desde lo mental para resistir la desesperación y recurrieron a la antropofagia para no morir de hambre en un entorno tan hostil. Dos de los sobrevivientes, Fernando “Nando” Parrado y Roberto Canessa, emprendieron una expedición para buscar ayuda y dieron con Sergio Catalán Martínez, un arriero que se cruzaron en el décimo día de travesía y fue el nexo para que los carabineros chilenos pudieran rescatar al grupo y contar así una de las historias de supervivencia más impresionantes de todos los tiempos.

Efemérides del 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1777 – Nace el emperador ruso Alejandro I.

1852 – Nace el músico cubano Miguel Ramón Demetrio Faílde y Pérez, creador del baile conocido como “Danzón”.

1881 – Nace el poeta español Juan Ramón Jiménez, ganador del Premio Nobel de Literatura.

1929 – Nace el músico de jazz estadounidense Chet Baker.

1937 – Nace la actriz y vedette argentina Ethel Rojo.

1950 – Nace el exfutbolista y exdirector técnico español Vicente del Bosque. Con la selección de su país, obtuvo el Mundial de 2010.

1951 – Fallece el músico y escritor argentino Enrique Santos Discépolo.

1951 – Fallece el escritor argentino Benito Lynch.

1952 – Nace la actriz argentina Liliana Pécora.

1956 – Nace el músico británico Dave Murray, miembro de Iron Maiden.

1964 – Nace el músico estadounidense Eddie Vedder, líder de Pearl Jam.

1967 – Nace la actriz y cantante italiana Carla Bruni.

1972 – Nace la política argentina Laura Alonso.

1972 – Son rescatados los 16 sobrevivientes de La Tragedia de Los Andes, 73 días después de producido el accidente aéreo.

1984 – El equipo de Argentinos Juniors dirigido por Roberto Saporitu obtiene su primer título en la Primera División del fútbol al ganar el Campeonato Metropolitano con la victoria por 1-0 ante Temperley. El gol lo marcó de penal el defensor Jorge Olguín en partido disputado en la cancha de Ferro Carril Oeste.

1986 - Se sanciona la ley 23.492 de Punto Final que estableció la caducidad de procesos judiciales contra acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura que no hubieran sido llamados a declarar “antes de los 60 días corridos a partir” de su promulgación, el 24 de diciembre de 1986.

NB