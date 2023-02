España: la empresa de la selección en la que se desnudó a azafatas ofreció dinero a candidatas a cambio de silencio

Son las 14:25 de un martes y suena el teléfono: “Están de camino, deben estar a punto de llegar”. Era el aviso de que un enviado de Meccti, la empresa que organizó el proceso de selección de azafatas en Madrid para Kuwait Airways en el que varias mujeres tuvieron que desnudarse, estaba a punto de llegar a la casa de un familiar de una de las candidatas para ofrecerle un trato. Así es como elDiario.es tuvo conocimiento de que Meccti había enviado a España a una persona de confianza para ofrecer dinero a candidatas a cambio de su silencio. Los hechos sucedieron poco después de que este medio publicara en exclusiva que una empresa de selección de tripulantes de cabina había exigido a las candidatas quedarse en ropa interior en una jornada que tuvo lugar el 5 de noviembre en el hotel Meliá Barajas de Madrid.

elDiario.es tuvo conocimiento directo de una negociación en la que un hombre, que se identificó como enviado de Meccti, ofreció 5.000 euros a una de las chicas y un empleo para su padre como pago para evitar que siguieran hablando con la prensa y frenar su participación en las investigaciones que tanto la Fiscalía como la Inspección de Trabajo había abierto.

El hombre –que no trabaja para Meccti pero sí está ligado personalmente a miembros de la empresa– llegó a España procedente del extranjero para ofrecer a una de las mujeres cuyo testimonio recogió elDiario.es un acuerdo: el pago de unos miles de euros para frenar su participación tanto en los medios de comunicación como en las investigaciones que iban a ponerse en marcha.

La chica, que mostró su miedo a no volver a encontrar trabajo en el mundo de la aviación, aceptó el acuerdo. El padre había expresado incluso su preocupación por que su hija pudiera estar siendo amenazada con la idea de que, si seguía colaborando con la prensa y participaba en las investigaciones, fuera a ser vetada en los procesos de selección de otras aerolíneas.

El enviado de Meccti llegó a ofrecer también un empleo a su padre, que se encontraba en paro, con tal de tener el beneplácito de la familia de la joven y que se frenasen las denuncias públicas.

Esta mujer iba a aportar nueva información para ser publicada, y también había declarado su intención de presentar una denuncia formal contra la empresa. Sin embargo, una vez llegó a España el enviado de la empresa, la mujer cambió de idea y pidió que la nueva información no fuera revelada. Su padre tampoco ha querido seguir colaborando.

La investigación

Durante el proceso de selección en Madrid, las mujeres aspirantes a tripulantes de cabina para Kuwait Airways tuvieron que mostrar sus cuerpos y fueron instadas, también, a abrir la boca para que una reclutadora comprobara sus dentaduras. Durante la jornada, el seleccionador hizo comentarios vejatorios sobre su cuerpo y su aspecto. Algunas candidatas fueron eliminadas con frases como “no nos gusta tu sonrisa” o “¿adelgazarías unos kilos de aquí a enero?”. Además, una de las aspirantes que sí fue seleccionada recibió un mensaje de Whatsapp días después en el que una reclutadora le decía: “Lo siento, pero Kuwait Airways no contratará a personal de piel oscura”.

Tras la publicación de elDiario.es, la Inspección de Trabajo anunció que se encontraba investigando de oficio los hechos, y el sindicato CCOO presentó ante la Fiscalía un escrito en el que, ante los indicios de delito, pedía la apertura de una investigación. Finalmente, el 20 de enero la Fiscalía de Madrid abría diligencias para investigar si los procesos de selección y las entrevistas constituían un delito contra la integridad moral de las candidatas.

elDiario.es ha recopilado el testimonio de ocho mujeres que relatan la misma historia. Además, las candidatas que superaron la selección tuvieron después que recopilar y enviar a la empresa documentación y fotografías. Y también pagar si querían llegar a la fase final de la selección en Kuwait: elDiario.es ha accedido a correos electrónicos y facturas que demuestran que Meccti les pide 1.900 dólares para sufragar los gastos de un test psicotécnico imprescindible para ser contratadas. Se trata de una práctica irregular, según varias fuentes consultadas.

Limpiar la imagen

Para entonces, el despacho Molins Defensa Penal, que actuó como portavoz de Meccti en España, había emitido un comunicado en el que anunciaba una investigación interna para esclarecer lo sucedido. Descargaba, eso sí, cualquier posible responsabilidad en una subcontrata, Meiservices Sarl, con base en Marruecos, ya que aseguraba que el proceso de selección le fue encargado a ella. Ese mismo día, Meiservices Sarl envió un escueto comunicado para asegurar que su personal actúa conforme a la legalidad pero que asumiría cualquier posible consecuencia por lo sucedido en sus procesos de selección. Poco después, Meccti cancelaba todos los procesos de selección convocados en España.

Sin embargo, en el primer comunicado que envió a los medios, Molins Defensa Penal negaba la veracidad de los testimonios publicados por elDiario.es y ponía a disposición de los medios de comunicación azafatas que, aseguraban, podían contar cómo habían sido sus procesos de selección con Meccti. Desde entonces, la empresa publica periódicamente en su perfil de Instagram vídeos de mujeres de distintos lugares del mundo que elogian a Meccti.

Aunque la empresa insiste en que fue la subcontrata la encargada del proceso de selección en Madrid, la documentación a la que ha accedido elDiario.es muestra cómo los correos electrónicos que recibieron las candidatas para confirmar que habían sido admitidas en el proceso de selección de Madrid están remitidos por una dirección de correo de RecruitCabinCrew.com, una página web que está vinculada con Meccti, y terminan con la firma 'Meccti Morocco'. Es justo la dirección de correo desde la que se emitió el comunicado de Meiservices Sarl.

El chat

Diecisiete mujeres pasaron el proceso de selección en Madrid. El paso siguiente, según les comunicaron, era preparar la documentación y las fotos para, después, pasar el examen psicotécnico y una entrevista final en Kuwait. Para ello, reciben instrucciones de un reclutador a través de un grupo de Whatsapp al que ha podido acceder elDiario.es.

En ese chat, una de las seleccionadas pregunta por el 'reporte' final que le hizo el reclutador en Madrid: “En el día del proceso me dijeron que tenía que perder algunos kilos para poder ir a la entrevista final en Kuwait. Perder esos kilos me llevará un tiempo, no quiero perderlos corriendo y poner en peligro mi salud. Me gustaría hacerlo adecuadamente. Por eso tengo algunas preguntas. ¿Es posible enviar los documentos para la visa una vez que consiga el peso deseable, ya que no puedo ir hasta entonces?”, escribe en el grupo. El reclutador le contesta que, una vez obtienen la visa, las candidatas van a Kuwait una o dos semanas después y que, una vez allí, “Kuwait Airways programará una entrevista” con ella. “Después de la entrevista personal, te darán un poco de tiempo para que pierdas peso y también la formación llevará algo de tiempo. Así que estoy seguro de que para entonces ya habrás perdido un par de kilos”, prosigue el reclutador.

En otro momento distinto de la conversación, otra de las mujeres pide más información sobre cómo debe ser exactamente la fotografía de cuerpo entero que les han pedido. “¿Tiene que mostrar los dientes o no importa?”, pregunta. El reclutador responde: “Necesitamos una sonrisa grande y bonita”. Sin embargo, no fue este reclutador el que puso en marcha el grupo de Whatsapp sino otra persona que después, por motivos que no se aclaran en el chat, deja de estar a cargo. Esa persona también pidió en la conversación a varias de las azafatas “información sobre su peso” y los datos de altura y peso actual de otra de las mujeres seleccionadas.